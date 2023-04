गुलकंद लाएगा चेहरे पर निखार, जानिये इस्तेमाल का सही तरीका और फायदे 

गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाला गुलकंद का इस्तेमाल ज्यादातर लोग खाने में के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि कोई भी व्यक्ति इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाता है। गुलकंद का ज्यादातर उपयोग पान में डालकर किया जाता है। जिससे पान का स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठंडी तासीर वाला गुलकंद न सिर्फ खाने के लिए बल्कि चेहरे के लिए भी कितना फायदेमंद होता है। दरअसल, इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा में एक्ने की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स तत्व भी होते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं, जिससे त्वचा में ग्लो आता है। आज आपको इस लेख में हम, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएँगे, साथ ही चेहरे के लिए इसके फायदों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं।

गुलकंद लाएगा चेहरे पर निखार, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका और फायदे Gulkand will bring glow on the face, know the right way of use and benefits in hindi

चेहरे पर हो रहे हैं दाने, तो लगाएं गुलकंद Having rashes on your face, then apply Gulkand

गर्मियों में अक्सर चेहरे पर दानों की समस्या आम हो जाती है। गर्मी बढ़ने से ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझते हैं। अगर आप चाहते हैं इन अनचाहे दानों से छुटकारा पाना, तो आज ही गुलकंद में चंदन मिलाकर चेहरे पर करीब 10 मिनट तक के लिए लगाएं और बाद में इसे धो लें। इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी जिससे दानों की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है।

टैनिंग की समस्या से परेशान है, तो अपनाएं गुलकंद और दूध If you are Worried by the problem of tanning, then use Gulkand and milk

अगर धूप की वजह से आपको टैनिंग हो रही है, तो आप गुलकंद को दूध में मिलाकर पेस्ट की तरह तैयार करें। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं। कुछ देर लगाए रखने के बाद जब ये हल्का सूखने लगे, तो इसे हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करते हुए साफ करें और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इसको हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएँ। इससे आपका चेहरा साफ होने लगेगा।

चेहरे पर लाना चाहते हैं शाइन, तो लगाए गुलकंद और एलोवेरा If you want to bring shine on your face, then apply Gulkand and Aloe vera

चमकता चेहरा किसे पसंद नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरे चमके, तो इसके लिए गुलकंद में एलोवेरा को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरा चमक उठेगा। क्योंकि एलोवेरा और गुलकंद दोनों में ही भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। जिससे चेहरे के लिए ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा गुलकंद के सेवन से भी आपकी त्वचा को बहुत से फायदे मिलते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes