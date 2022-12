आजकल बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस समस्या से सभी लोग परेशान रहते हैं। बाल इतने ज्यादा झड़ने लगे हैं कि लोगों में गंजापन भी दिखाई देने लगा है। वहीं जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ बड़े लोगों के बाल झड़ते थे। वहीं अब बहुत कम उम्र में भी बच्चो के बाल झड़ने लगे हैं। जिससे सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं। क्योंकि बच्चों में भी गंजापन आने लगा है। इसके पीछे आजकल का खानपान और वातावरण का सबसे ज्यादा दोष है। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करने लगे हैं, जिसके कारण बालों का झड़ना कम उम्र में ही चालू हो जाता है। तो चलिए आगे इस लेख में जानते हैं कि और भी क्या कारण हैं बच्चों के बाल झड़ने के पीछे।

छोटी उम्र में ही हो रहा है हेयर लॉस, जानिये कारण Hair loss is happening at a young age, know the reason in hindi

जंक फूड का सेवन (junk food) - कम उम्र में बाल झड़ने के पीछे का कारण है कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करने लगे हैं। जिससे उन्हें मोटापे की जगह किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं ये कई तरह की बीमारियों को न्योता भी देते हैं।

हार्मोन में बदलाव (Changes in hormones) - कोरोना के बाद से बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी है। जिससे उन्हें तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिसका दुष्प्रभाव होता है कि बच्चों के हार्मोन में बदलाव आता है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है।

स्ट्रेस होना (Stress) - आजकल बच्चों के बीच इतना ज्यादा कॉपिटीशन बढ़ गया है कि बच्चों में भी स्ट्रेस के बेहद मामले सामने आ रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है, जो दिमाग के बाद बालों पर ही अटैक करता है।

हेयर जेल का उपयोग (Use of hair gel) - आजकल खुद को सुंदर दिखाने के लिए बच्चे भी हेयर जेल का उपयोग करने लगे हैं। जिससे उनके बाल तो अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं।

ट्रैक्शन एलोपेसिया भी हो सकता है कारण (Traction alopecia can also be the reason) - ट्रैक्शन एलोपेसिया का मतलब है, बालों पर बहुत ज्यादा खिंचाव होना। अगर किसी कारण से आपके बालों पर काफी ज्यादा खिंचाव हो रहा है, तो आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ट्रैक्शन एलोपेसिया उन लोगों को अधिक होता है, जो लंबे समय तक हेलमेट, ब्रेड्स, हेड फोन, का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बालों को लंबे करने के लिए कुछ ऐसे हेयर स्टाइल करते हैं, जिससे बालों पर खिंचाव पड़ता है और बाल झड़ने की समस्या होने लगती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

