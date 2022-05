रात को खाना नहीं खाने से सेहत को होने वाले नुकसान-Raat ko khana nahin khane se sehat ko hone wale nuksaan 

मोटापे की समस्या से परेशान लोग वजन घटाने के लिए ना जाने कौन कौन सी तरकीबें अपनाते हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए बैलेंस्ड डायद लेते हैं तो कुछ लोग खाने से ही परहेज कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिनभर खाते हैं और रात को खाना नहीं खाते हैं। ज्यादातर लोग रात का खाना सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रात का खाना न खाने से उनका वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये गलत धारणा है। रात को खाना नहीं खाने से सेहत को कई बड़े नुकसान पहुंच सकते हैं। रात को खाना नहीं खाने से आप अगले दिन कमजोर महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से इस गर्मी में आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रात को खाना नहीं खाने से सेहत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।

रात को खाना नहीं खाने से सेहत को होने वाले नुकसान

शरीर में पोषण की कमी हो जाती है(lack of nutrition in the body)

रात को खाना नहीं खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिससे चक्कर भी आ सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। इसलिए वजन कम करने के चक्कर में रात का खाना बिल्कुल भी मिस ना करें।

एनर्जी लेवल की कमी(low energy level)

रात को नहीं खाने की वजह से आप अगले दिन काफी थका थका महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से शरीर में इनर्जी लेवल की भी कमी हो सकती है। ऐसे में रोजोना रात को खाना खा कर ही सोएं।

नींद ना आने का कारण(reason for sleeplessness)

वहीं खाली पेट होने की वजह से रातों को नींद आने में भी समस्या उतपन्न हो सकती है। ऐसे में रात को भूखे पेट ना सोएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

