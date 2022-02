सिरदर्द एक्यूप्रेशर पॉइंट- Sirdard Acupressure Point

सिरदर्द की समस्या काफी ही तकलीफदेह होती है। कुछ मामलों में तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। दरअसल, खराब लाइफस्टाइल और गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से सिर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। सिरदर्द के चलते नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण कंधे, आंख, गर्दन में दबाव पड़ता है और दिनभर झुंझलाहट महसूस होती रहती है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि, सिरदर्द 150 तरह के होते हैं। जिसमें माइग्रेन, क्लस्टर, सिरदर्द, साइनस का दर्द, गैस्ट्रिक का सिरदर्द सबसे कॉमन है। अगर माइग्रेन की ही बात करें तो हमारे देश में 15 करोड़ लोगों को माइग्रेन की समस्या है। इस समस्या से युवा ही नहीं बच्चे भी तेजी से शिकार हो रहे हैं। सिरदर्द में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनकी मदद से हमें काफी आराम मिल सकता है।

सिरदर्द एक्यूप्रेशर पॉइंट - Headache Acupressure Point in hindi

माथे पर मसाज (massage on forehead Headache Acupressure Point)

सिरदर्द की समस्या में पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है माथे पर मसाज। इसके लिए दोनों भौहों के बीच के हिस्से पर अंगूठा या इंडेक्स उंगली रखें। धीरे-धीरे अंगूठे का दबाव बढ़ाएं और तेजी से दबाएं। एक मिनट तक इसी अवस्था में रहें और छोड़ने के बाद गहरी सांस लें। सिरदर्द की समस्या में काफी आराम मिलेगा।

हाथों पर मसाज (Massage your hands in headache)

सिरदर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अंगूठे और उंगली के बीच के भाग को स्ट्रेच करें। दूसरे हाथ से इस भाग पर कम से कम एक मिनट तक हल्की मसाज करें। यही मसाज दोनों हाथों पर बारी-बारी से करने से काफी आराम मिलेगा।

गर्दन पर मसाज (Headache Acupressure Point Neck Massage)

सिरदर्द की समस्या से परेशान हैं तो गर्दन पर मसाज करना काफी फायदेमंद रहेगा। इसके लिए दोनों हाथों को गर्दन के पिछले भाग पर ले जाएं और इसके मध्य और सिर के निचले हिस्सों को उंगलियों से टटोले, दो बिंदु ऐसे होंगे जिन पर दबाव बनाने से आपको राहत मिलेगी। इस भाग पर उंगलियों से धीरे-धीरे मसाज करें। इसके बाद दोनों बिंदुओं पर उंगलियों से दबाव बनाएं और सिर को पीछे की ओर झुकाएं। दो मिनट तक इसी अवस्था में रहते हुए सामान्य हो जाएं।

सिर पर मसाज (head massage in headache)

सिर दर्द की समस्या में माथे पर प्रेशर प्वाइंट पर मसाज करने से काफी राहत मिलता है। इसके लिए एक कान से दूसरे कान तक की एक काल्पनिक रेखा सोचें जो माथे से होकर गुजरे। दूसरी काल्पनिक रेखा सोचें जो भौंहों के मध्य से सिर के मध्य भाग तक जाए। इन दोनों काल्पनिक रेखाओं का इंटरेक्शन प्वाइंट (जो अमूमन आपके सिर का मध्य भाग होना चाहिए), आपका प्रेशर प्वाइंट होगा। अंगूठे से अच्छी तरह उसपर एक मिनट तक दबाएं और फिर गहरी सांस लें। इससे काफी आराम मिलेगा।

पंजों पर मसाज (Massaging the toes will give relief in headache)

सिर दर्द की समस्या में पंजों पर मसाज करने से भी राहत मिलता है। पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच के हिस्से पर प्रेशर प्वाइंट होता है। इस हिस्से पर अंगूठे से एक मिनट तक दबाव बनाएं। इसी तरह दोनों उंगलियों के बीच के हिस्से पर हल्की मसाज करें। सिरदर्द की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा।

