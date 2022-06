बेकिंग सोडा पीने के स्वास्थ्य लाभ - Baking Soda Pine ke Swasthya Labh

Health Benefits of Drinking Baking Soda in hindi: बेकिंग सोडा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। ये हर घर के किचन में आसानी से पाया जा सकता है। वैसे तो इसका ज्यादा इस्तेमाल कुकीज, पेस्ट्री या फिर दूध को फटने से बचाने में किया जाता है। लेकिन, ये हमारी सेहत के लिए भी बेहद ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन कर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बेकिंग सोडा हमारी त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है ये बेजान त्वचा को जानदार और चमकरदार बनाने में मदद कर सकता है।

बेकिंग सोडा पीने के स्वास्थ्य लाभ

हार्टबर्न दूर करे बेकिंग सोडा (baking soda remove heartburn)

सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का एंटासिड है, जो हार्टबर्न से राहत दिलाने में मदद करता है। बेकिंग सोडा हार्ट बर्न की समस्या से राहत दिला सकता है। लेकिन, इसमें सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाती है इसलिए, इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लें और इसे पी जाए।

माउथ अल्सर से बचाव करे बेकिंग सोडा (Baking Soda to Prevent Mouth Ulcer)

माउथ अल्सर की समस्या को कम करने में बेकिंग सोडा मदद कर सकता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जो माउथ अल्सर से होने वाले दर्द को कम करने और मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे मुंह के अल्सर पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद इसे हटा दें और पानी से कुल्ला कर लें।

बेकिंग सोडा किडनी स्टोन से आराम दिलाए (Baking soda to get relief from kidney stone)

किडनी स्टोन की समस्या का इलाज जितना जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। नहीं तो आगे चल कर ये और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। कई बार इसमें इतना ज्यादा पीड़ा होता है कि इसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बनने के चलते किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। ऐसे में बेकिंग सोडा के साथ पानी मिलाकर पीने से ये स्टोन खत्म हो जाते हैं और साथ ही नए स्टोन बनने से ये रोकता है।

सर्दी और फ्लू में में लाभकारी है बेकिंग सोडा (Baking soda is beneficial in cold and flu)

सर्दी और फ्लू के लिए भी बेकिंग सोडा बेहद ही फायदेमंद है। मौसम बदलते वक्त अगर इसका सेवन करें तो सर्दी और फ्लू वाले वायरस से बचा जा सकता है।

गठिया दर्द में बेकिंग सोडा के लाभ (Benefits of Baking Soda for Arthritis Pain)

शरीर में यूरिक एसिड के ज्यादा बनने से गठिया की समस्या होने लगती है। ऐसे में बेकिंग सोडा आपके काम आ सकता है। इसके लिए इसे पानी के साथ मिलाकर पीने से इसमें होने वाले दर्द से आराम मिल सकता है।

