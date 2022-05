बनाना शेक से सेहत को होने वाले नुकसान : Banana shake se sehat ko hone wale nuksan

गर्मीयों में बनाना शेक (Banana shake) का सेवन करने से ताज़गी मिलती है, और पेट भी जल्दी भर जाता है। लेकिन बनाना शेक पीना जितना फायदेमंद होता है, उतना ही उसके ज्यादा सेवन करने के नुकसान भी हो सकते हैं। जो लोग बनाना शेक का रेगुलर सेवन करते हैं, उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए।

अक्सर लोग दूध और फलों का साथ में सेवन करते हैं जो कि बहुत हानिकारक होता है। दूध और फलों की प्रकृति अलग होती है। हर फल में सिट्रस की थोड़ी बहुत मात्रा जरूर होती है, जिनके दूध में मिलने पर दूध फट जाता है। केले में भी कुछ प्राकृतिक रासायनिक तत्व होते हैं, जो दूध के साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिससे डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। जो लोग नियमित तौर पर इसका सेवन करते हैं, उन्हें ट्राई ग्लेसराइड (Triglyceride) या कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने की दिक्कत भी हो सकती है। आइए जानते हैं, बनाना शेक पीने से सेहत में होने वाले नुकसान-

बनाना शेक से हो सकता है सेहत को नुकसान

दूध के साथ न करें केले का सेवन (Do not consume Banana with milk) - केला का सेवन कभी भी दूध के साथ नहीं करना चाहिए। केले में कुछ प्राकृतिक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो दूध के साथ मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे पेट में गैस बनने की समस्या हो सकती है, जिससे पेट फूलने लगता है और पेट में भारी पन होने लग जाता है। ये पेट में अपच का कारण भी बन सकता है।

शरीर में दर्द (Body pain) - बनाना शेक रोजाना पीने वाले लोगों को अक्सर शरीर के किसी ना किसी अंग में दर्द की समस्या रहती है, और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता कि आखिर उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हिसाब से, उन्होंने सब कुछ हेल्दी खाया है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जो बनाना शेक सेहत बनाने के लिए पिया है, वो उनकी सेहत बिगाड़ रहा है।

कॉलेस्ट्रॉल (Cholesterol) - जो लोग नियमित रूप से बनाना शेक का सेवन करते हैं। उन्हें ट्राई ग्लेसराइड या कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए केले का रोजाना सेवन सेहत को बनाने की जगह बिगाड़ भी सकता है।

केले खाने का सही समय और तरीका (Right time and way to eat Banana) - केले का सेवन कभी भी खाली पेट न करें, इसको खाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खालें, उसके बाद केले को खाएं। केला खाने के 1 घंटे बाद ही दूध का सेवन करें, जिससे यह नुकसान की जगह फायदा पहुंचाएगा। केले का सेवन कभी भी रात में न करें इससे शरीर पर बूरा असर पड़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

