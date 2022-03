हाई ब्लड प्रेशर के कारण और घरेलू उपचार - High Blood Pressure Ke Karan Aur Gharelu Upchar

उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) एक सामान्य स्थिति है जिसमें आपकी धमनी (artery) की दीवारों के खिलाफ रक्त की लंबी अवधि की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह अंततः हृदय रोग (heart disease) जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) रहने से हार्ट डिजीज के साथ अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। हाई बीपी को जितनी जल्दी पहचानकर इसे नियंत्रित करने के कदम उठाए जाएं, उतना बेहतर है। इस लेख से आप हाई बीपी के कारण और उसके लिए घरेलू उपचार की सूचि प्राप्त कर पाएंगे।

हाई ब्लड प्रेशर का कारण : Causes Of High Blood Pressure In Hindi

- मोटापे, शुगर, अस्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक असक्रियता के कारण भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई होने का प्रमुख कारण मोटापा होता है। मोटे व्यक्ति में बी.पी. बढ़ने का खतरा आम व्यक्ति से ज्यादा होता है।

- बढ़ती उम्र के कारण शरीर में होने वाले बदलावों के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, उम्र बढ़ने के कारण किडनी की कार्यक्षमता कम होने से शरीर में नमक और तरल पदार्थ के असंतुलन के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।

- कुछ लोगों को अपने माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य से आनुवंशिक रूप से उच्च रक्तचाप की समस्या मिल सकती है। यह समस्या जीन के म्यूटेशन या जीन की असामान्यता के कारण होती है।

- ज्यादा नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से।

- पिज्जा, बर्गर, चाऊमिन, मोमोज आदि खाने से बी.पी. बढ़ जाता है।

- जो व्यक्ति धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन करते हैं।

- प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भी बी.पी. बढ़ने की समस्या होती है।

हाई ब्लड प्रेशर के लिए घरेलू उपचार : Home Remedies For High Blood Pressure In Hindi

- 3 ग्राम मेथीदाना पाउडर सुबह-शाम पानी के साथ लें। इसे प्रतिदिन खाने से लाभ मिलता है। इससे उच्च रक्तचाप का इलाज होता है।

- एक बड़ा चम्मच आँवले का रस और इतना ही शहद मिलाकर सुबह-शाम लेने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इससे उच्च रक्तचाप का उपचार होता है।

- बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर तीन-तीन घण्टे के अन्तर में पीना चाहिए। इससे उच्च रक्तचाप का इलाज होता है।

- आप नारियल से भी बी.पी. कम करने के उपाय कर सकते हैं। आप पूरे दिन में 2-3 बार नारियल पानी का प्रयोग करें। इससे हाई बीपी कम हो जाता है।

- जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आधे गिलास गुनगुने पानी में काली मिर्च पाउडर का एक चम्मच घोल लें। इसे दो-दो घंटे के बाद पीते रहें। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों का उपचार होता है।

- लहसुन हर घर में इस्तेमाल में लाया जाता है। लहसुन ब्लड प्रेशर ठीक करने में बहुत मददगार होता है। लहसुन से हाई बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं।

- उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए पाँच तुलसी के पत्ते तथा दो नीम की पत्तियों को पीस लें। इसे एक गिलास पानी में घोलकर खाली पेट सुबह पिएं। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों का इलाज होता है।

- हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नंगे पैर हरी घास पर 10-15 मिनट तक चलना चाहिए। रोजाना चलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है।

- उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए करेला और सहजन के फल का सेवन करें। यह उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ठीक होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

