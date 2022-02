कब्ज को दूर कैसे करें- kabj ko door kaise karein

अगर आपका पेट ठीक है तो आप दर्जनों बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कई लोगों को कब्ज (Constipation) की समस्या बनी रहती है। कब्ज होने पर गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, सिरदर्द के साथ ही कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में कब्ज ऐसी समस्या है,जो लगभग हर बीमारी की जड़ है। कई बार तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि जान पर बन जाती है। लेकिन, कब्ज को भी कुछ घरेलू उपाय (kabj ka gharelu upchar) के जरिए ठीक किया जा सकता है।

कब्ज के प्रमुख कारण के बारे में बात करें तो... (causes of constipation)

-पानी कम पीने से कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है।

-ज्यादा तेल-मसाले का सेवन करने से भी कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

-लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कब्ज की समस्या हो सकती है।

-जरूरत से ज्यादा या कम खा लेने से भी कब्ज हो सकती है। इसके अलावा भी इसके कई और लक्षण हैं।

कब्ज दूर करने के घरेलू उपाय home remedies for constipation in hindi

गर्म पानी और नींबू (Hot water and lemon will cure constipation)

कब्ज की समस्या होने पर गर्म पानी और नींबू पीना काफी कारगर साबित होता है। इसके साथ ही कैस्टर ऑयल से भी इस समस्या में तेजी से लाभ मिलता है। सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से यह समस्या धीरे-धीरे दूर हो जाती है। इसके साथ ही सोने से पहले गर्म दूध में कैस्टर ऑयल मिलाकर पीने से भी सुबह पेट साफ होने में परेशानी नहीं होती है।

सेब (Apple is beneficial for constipation)

सेब स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। कब्ज जैसी समस्या में भी ये काफी लाभदायक है। सेब में फाइबर होता है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। ऐसे में रोज सुबह एक सेब खाने से कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही कब्ज से भी राहत मिलता है।

जीरे और अजवाइन का पानी (cumin and carom seeds water for constipation)

पुरानी से पुरानी पेट संबंधी समस्या को दूर करना है तो सुबह जीरे और अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दें। एसिडिटी और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में ये लाभदायक है। जीरे और अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है।

अजवाइन,त्रिफला और सेंधा नमक (Ajwain, Triphala and Rock Salt for constipation)

10 ग्राम अजवाइन ,10 ग्राम त्रिफला और 10 ग्राम सेंधा नमक को पीस कर चूर्ण बना लें। हर दिन इस चूर्ण को तीन से पांच ग्राम लेकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। कब्ज की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।

पपीता (Papaya is the panacea for constipation)

एक कटोरी पपीता में एक कप डेयरी फ्री कोकोनट योगर्ट मिलाकर मिक्सी में डालकर शेक बना लें और इसका सेवन करें। इससे कब्ज से काफी राहत मिलेगा। यह आंतों के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है जो मल को मुलायम कर पेट को साफ करता है। पपीतो को कब्ज का रामबाण इलाज माना जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

