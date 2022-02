मौसम बदलने पर बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायरल होना आम है लेकिन बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू (Dengue Fever) जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बुखार (Fever) और आम फ्लू (Normal Flu) को ठीक करना तो फिर भी आसान होता है लेकिन मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां डेंगू जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में समय पर जांच और इलाज करना जरूरी होता है। डेंगू (Symptoms of Dengue fever) होने पर शरीर में कई लक्षण नजर आने लगते हैं जैसे कि- उल्टी, भयानक सिर दर्द, मतली, त्वचा पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों में दर्द डेंगू बुखार (Dengue ke lakshan) के आम लक्षणों में शामिल हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपायों के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है।

डेंगू बुखार का देसी इलाज - Dengue bukhar ka deshi ilaj in Hindi

नीम की पत्तियां (How to treat Dengue with Neem)

डेंगू बुखार होने पर इसे कुछ घरेलू नुस्खे के जरिए ठीक किया जा सकता है, जिसमें से एक नीम है। नीम की पत्तियां ब्लड प्लेटलेट काउंट और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके साथ ही डेंगू में होने वाले स्किन रैशेज से भी राहत दिलाती हैं। इसके लिए नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल लें और इसका काढ़ा पीएं। इसके अलावा घर में नीम का छिड़काव कर देने से मच्छर नहीं आते हैं।

पपीते की पत्तियां (Papaya leaves are beneficial in dengue)

डेंगू बुखार में पपीते की पत्तियां रामबाण इलाज हैं। पपीते की पत्तियां ब्लड प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है और डेंगू के लक्षणों को रोकता है। पपीते की पत्तियों को पीस कर एक कपड़े में डालकर उसे निचोड़ कर उसका रस निकाल लें और इसे पी जाएं।

हल्दी (Turmeric is the remedy to cure dengue)

कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि हल्दी डेंगू वायरस को फैलने से रोकने में असरदार है। इसमें मौजूद करक्यूमिन डेंगू के वायरस को फैलने से रोकता है। इसके साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है और जल्दी रिकवरी करने में भी मददगार होती है। इसके लिए रोज हल्दी का दूध पीएं।

मेथी दाना (Fenugreek seeds are home remedies for dengue fever)

डेंगू बुखार को कम करने में मेथी दाना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए मेथी दाने को रातभर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसका पानी पी जाएं।

तुलसी (home remedy for dengue is basil leaves)

आयुर्वेद में तुलसी को चमत्कारी बताया गया है और इसे जड़ी-बूटी के रूप में कई औषधियों को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू इलाज के लिए तुलसी काफी फायदेमंद है। इससे इम्यूनिटी को और मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी की दो से तीन पत्तियां चबाने से काफी राहत मिलता है।

