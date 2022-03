एक उच्च यूरिक एसिड स्तर (Uric acid level) तब होता है जब आपके गुर्दे यूरिक एसिड को कुशलतापूर्वक समाप्त नहीं करते हैं। चीजें जो यूरिक एसिड को हटाने में इस धीमी गति का कारण बन सकती हैं उनमें समृद्ध खाद्य पदार्थ (rich foods), अधिक वजन होना (being overweight), मधुमेह होना (having diabetes), कुछ मूत्रवर्धक (diuretics) लेना और बहुत अधिक शराब पीना (drinking too much alcohol) शामिल है। यूरिक एसिड आज बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है जिसकी वजह से घुटनो में दर्द और आर्थराइटिस की परेशानी हो रही है।

यूरिक एसिड (कार्बनिक पदार्थ) शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी जितनी मात्रा बनती है उसे किडनी द्वारा फिल्टर कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा शरीर में बनने लगे तो हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, उठने-बैठने में परेशानी और सूजन समेत कई तकलीफों को न्योता देता है। इस लेख में आप यूरिक एसिड बढ़ने पर घुटनो के दर्द को कम करने के घरेलू उपचार बताए गए हैं।

यूरिक एसिड बढ़ने पर घुटनों के दर्द का घरेलू उपचार - Uric Acid Badhne Par Ghutno Ke Dard Ka Gharelu Upchar In Hindi

1. यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पीएं उसके 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। रोजाना ऐसा करने पर कुछ वक्त बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी।

2. रोजाना सुबह 2 - 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे-धीरे कम होने लगेगा। हाई फायबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बींस, ब्राउन राईस खाने से यूरिक एसिड की ज्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा।

3. बेकिंग सोडा के सेवन से भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को एक गिलास पानी में मिलाएं। अब इस मिश्रण के 8 गिलास रोजाना पीएं। ऐसा करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा।

4. विटामिन C से भरपूर चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं क्योंकि विटामिन C यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन C लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा।

5. सलाद में रोजाना आधा या एक नींबू खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार एक गिलास पानी में नींबू निचोड़कर पीएं।

6. बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो तुरंत बंद कर दें और खान में फल, सब्जियां और फायबूर फूड शामिल करें। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले-भुने और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। घी और मक्खन से भी दूरी बनाएं। राजमा, छोले, अरबी, चावल, मैदा रेड मीट जैसी चीजें ना खाएं।

7. रोजाना सेब खाएं। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रिलाइज कर देता है जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है।

8. ओमेगा-3 फैटी एसिड लेने से बचें। कुछ मछलियों की प्रजाति में जैसे ट्यूना और सालमन, इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है और इन्हें खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है।

9. खूब पानी पीएं। कम से कम 2-3 लीटर पानी रोजाना पीएं। ज्यादातर परेशानी पानी पीने से दूर हो जाती हैं। पानी ज्यादा पीएंगे तो शरीर की जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलेगी।

10. रोजाना खाना खाने के बाद एक चम्मच अलसी के बीज चबाएं, यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। अजवाईन का सेवन रोजाना करें। इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar