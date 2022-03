अपने चेहरे को निखारने के लिए लोग न जाने क्या-क्या नुस्खे अपनाते हैं। चेहरे की गोराई के लिए तो हम कई कोशिशें करते हैं और निखार आ भी जाता है। लेकिन, गर्दन के कालेपन को नजरअंदाज करने से आपकी खूबसूरती में किसी दाग से कम नहीं होगा। कई बार काफी सफाई रखने के बाद भी आपकी गर्दन काली रहती है। इसके कई वजह हो सकते हैं। अपनी गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आप इन नुस्खों को अपना सकते हैं।

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए घरेलू उपचार- Gardan ka kalapan door karne ke liye gharelu upchar in hindi

बेकिंग सोडा (Baking soda will remove the blackness of the neck)

बेकिंग सोडा के जरिए आप अपनी गर्दन का कालापन हटा सकती हैं। इसके लिए 1 चम्मच पानी में दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और गर्दन पर लगाएं। इसे सूख जाने के कुछ देर बाद पानी से धो लें, कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा।

शहद, नींबू और टमाटर (To remove the blackness of the neck, apply honey, lemon and tomato)

गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए वैसे तो कई घरेलू नुस्खे हैं लेकिन शहद, नींबू और टमाटर के जरिए भी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकती है। इसके लिए इन टमाटर-नींबू के रस निकाल लें और उसमें शहद मिलाकर अपनी गर्दन पर लगाकर 20 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद धो लें। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करने से काली गर्दन साफ होने लगेगी।

खीरा (Apply cucumber to whiten the neck)

खीरे जरिए भी गर्दन को साफ कर सकते हैं। इसके लिए खीरे को स्किन पर रगड़ने से डेड सेल्स निकल जाते हैं जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। गर्दन पर खीरे के जूस को लगाकर कुछ देर मसाज करें और फिर 15 मिनट बाद धो लें। कुछ दिनों में ये साफ होने लगेगी।

आलू (Potato remove the blackness of the neck)

कच्चे आलू को घिसकर गर्दन पर लगाने से इसका कालापन दूर हो सकता है। घिसे आलू के रस में नींबू का रस मिक्स करके गर्दन पर लगा लें कुछ दिनों में रंग साफ होने लगेगा।

एलोवेरा (Apply aloe vera to get rid of black neck)

चेहरे को गोरा करने से लेकर ग्लो करने के लिए एलोवेरा लाभकारी है। इसके साथ ही झड़ते बालों से परेशान हैं तो भी एलोवेरा काम आ सकता है। आपकी काली गर्दन का निजात भी एलोवेरा है। इसके लिए एलोवेरा का रस लें और उसे सीधे गर्दन पर लगा दें और आधे घंटे बाद गला नॉर्मल पानी से धो दें। हर रोज ऐसा करने से जल्द ही आपकी स्किन साफ हो जाएगी।

