इनर थाई एरिया में त्वचा का काला कोई भी अनुभव कर सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी को जांघों के अंदर का कालापन हो सकता है। कई बार जांघों की त्वचा मेलानिन (त्वचा को रंगत प्रदान करने वाला पिग्मेंट) की प्रचुरता के कारण काली पड़ जाती है। यह हार्मोनल असंतुलन, झनझनाहट, शुष्क त्वचा, डायबिटीज और सूरज के संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है। कुछ घरेलू उपाय हैं जिसकी मदद से आप जांघों के कालेपन से छुटकारा पा सकती हैं।

Dark Inner Thighs को ठीक करने के घरेलू नुस्खे- Dark Inner Thighs ko thik karne ke ghrelu nuskhe in hindi

चीनी और नींबू (Sugar and lemon will remove the blackness of the thighs)

चीनी और नींबू की मदद से जांघों का कालापन दूर किया जा सकता है। इसके लिए दो चम्मच चीनी लेकर उसमें आधा नींबू का रस मिला लें और स्क्रब बना लें। इस स्क्रब से अंदरुनी जांघ पर हल्के हाथों से मसाज करें। 4-5 मिनट रब करने के बाद मिक्सचर को सूखने दें और फिर 10 मिनट बाद पानी से धो लें।

नारियल तेल और नींबू (Coconut Oil and Lemon for Dark Inner Thighs)

जांघों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल और नींबू का इस्तेमाल करना काम आ सकता है। इसके लिए दो चम्मच नारियल तेल में आधे नींबू का रस मिलाएं। रोजाना इससे अंदरुनी जांघों पर मसाज करें। थोड़ी देर मसाज के बाद मिश्रण को जांघों पर लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

सेब का सिरका (apple vinegar for dark inner thighs)

जांघों का कालापन दूर करने के लिए एक कॉटन बॉल को सेब के सिरके में डुबो दें और फिर इसे अपनी काली त्वचा पर लगाएं। 10 मिनट बाद उसे पानी से धो लें। नियमित रूस से करती रहें कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा।

एलोवेरा (use aloe vera Darkness of thighs)

स्किन को ग्लो करने के साथ ही जांघों के कालेपन को हटाने के लिए एलोवेरा आपके बहुत काम आ सकता है। इसके लिए ताजे एलोवेरा की पत्ती से एलोवेरा जेल निकालकर रोजाना अंदरुनी जांघ पर लगाएं। यह असरदार तरीके से त्वचा को नमी प्रदान करके उसका रंग साफ करता है।

आलू (Potato juice will end the darkness of thighs)

आलू के रस से भी जांघों के कालेपन से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल, आलू में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो स्किन को साफ करने का काम करते हैं। इसके लिए आलू के रस को रूई की मदद से प्रभावित जांघ पर लगाए और कुछ देर बाद स्किन को पानी से धो लें। इसे नियमित रूप से करने से कुछ ही दिनों में फर्क साफ नजर आने लगेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj