सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ महसूस करना या सांस का तेज चलना, ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिसमें व्यक्ति को काफी असहज महसूस होता है। कई स्वास्थ्य समस्याओं (causes of breathlessness) की कमी की वजह से सांस फूलने की समस्या हो सकती है। यह समस्या श्वसन प्रणाली में संक्रमण या बीमारी, हृदय की बीमारी, प्रेंकाइटिस, एलर्जी और खून की कमी से भी हो सकती है। इसे कुछ घरेलू उपायों (Home Remedies for Breathlessness) से कंट्रोल किया जा सकता है।

सांस फूलने से रोकने के लिए घरेलू नुस्खे- sans fulne se rokane ke gharelu nuskhe in Hindi

अदरक (Benefits of ginger in Breathlessness)

बलगम से छुटकारा पाने के लिए अदरक के टुकड़ों को चबाकर खा सकते हैं या रोजाना अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक में मौजूद कई घटक बलगम को निकालने में मदद करते हैं, जिससे सांस फूलने की समस्या में राहत मिलती है।

ब्लैक कॉफी (black coffee cures shortness of breath)

ब्लैक कॉफी वायुमार्ग में मौजूद मांसपेशियों के जकड़न को कम करने में मदद करती है। अस्थमा के मरीज अगर नियमित रूप से ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं तो काफी लाभ मिलता है। यह फेफड़ों के कार्यों को बेहतर बनाती है, जिससे सांस फूलने की समस्या से छुटकारा मिलने में मदद मिलता है।

स्टीम (steam gives relief in the problem of breathlessness)

कई बार नेजल पैसेज में हुए ब्लॉकेज के कारण भी सांस फूलने लगता है। ऐसे में स्टीम की मदद से इसे खोल सकते हैं। स्टीम लेने से सीने, नाक में बलगम के कारण जकड़न से छुटकारा मिलता है। फेफड़ों में जमे बलगम को भी स्टीम के जरिए खत्म किया जा सकता है।

चुकंदर (Eat beetroot to get rid of shortness of breath)

एनीमिया की वजह से सांस फूलने की समस्या है तो चुकंदर का सेवन फायदेमंद हो सकता है। चुकंदर में अधिक मात्रा में आयरन होता है और साथ ही यह फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन से भी भरपूर होता है। ये सभी तत्व अच्छी सेहत के लिए अति आवश्यक हैं।

सौंफ (Fennel is a home remedy for breathlessness)

आयुर्वेद में सौंफ को सांस की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बलगम को निकालते हैं और सांस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। साथ ही सैंफ में मौजूद आयरन से एनीमिया की समस्या से भी राहत मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

