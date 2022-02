टाइफाइड में घरेलू उपचार - Typhoid me gharelu upchar

टाइफाइड बुखार को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड बुखार पाचन तंत्र और खून के प्रवाह में साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के जाने से होता है। जो दूषित पानी और खाने के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है इसलिए समय रहते इसका इलाज जरूरी है वरना कई बार इसमें रोगी की जान तक चली जाती है। इसके साथ ही टाइफाइड को कुछ घरेलू उपचार (Typhoid ka gharelu upchar) के जरिए भी ठीक किया जा सकता है।

टाइफाइड के घरेलू उपचार से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इसके लक्षण (Symptoms of Typhoid) क्या क्या होता हैं।

बुखार आना

भूख कम लगना

सिर दर्द की समस्या

अधिक ठंड महसूस होना

अधिक कमजोरी होना

दस्त की समस्या

छाती में जलन

कब्ज की समस्या

टाइफाइड में घरेलू उपचार Home Remedies for Typhoid Disease in Hindi

ज्यादा मात्रा में पानी पिएं (drink more and more water in typhoid)

टाइफाइड होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन शौच के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। पानी के अलावा टाइफाइड रोगियों को फ्रूट जूस, नारियल पानी, सूप इत्यादि चीजों का सेवन करना चाहिए।

टाइफाइड में लाभकारी है तुलसी (Tulsi is beneficial in typhoid)

टाइफाइड की समस्या होने पर तुलसी और सूरजमुखी के रस को निकाल कर पीने से काफी लाभ मिलता है। इसके लिए एक एक पैन में पानी और थोड़ी तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें और इसे दिन में 3-4 बार सेवन करें।

सेब का रस (Benefits of Apple juice in typhoid)

टाइफाइड की समस्या होने पर सेब का रस काफी लाभकारी है, इसमें आसानी से निजात मिल सकता है। इसके लिए सेब के जूस में अदरक का रस मिलाकर पिएं। इससे टाइफाइड के बुखार से निजात मिलता है।

टाइफाइड होने पर लहसुन है गुणकारी (Garlic is beneficial for typhoid)

टाइफाइड की समस्या को दूर करने में लहसुन आपकी काफी मदद कर सकता है। दरअसल, लहसुन एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ इसकी तासीर गर्म होती है। टाइफाइड की समस्या में घी में 6-7 लहसुन कली फ्राई कर इसमें सेंधा नमक डालकर सेवन करने से इसमें जल्द आराम मिल जाएगा।

लौंग (cloves for typhoid)

टाइफाइड की समस्या से निजात दिलाने में लौंग भी काफी कारगर है। इसके लिए आठ कप पानी में 6-7 लौंग डालकर उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो दिनभर इसका सेवन करें। इससे टाइफाइड के कारण आई कमजोरी से काफी राहत मिलेगा। इसके अलावा गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद डालकर पीने से भी काफी आराम मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

