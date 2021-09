खान पान में ध्यान ना देने पर आपको दस्त की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। आपका शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना है जिसमें पाचनतंत्र सबसे अहम होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो आपके जीवन और जीवनशैली में बदलाव होने लग जाएगा जो एक अच्छी बात नहीं है।

ऐसे में आप कुछ चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डॉक्टर से मिलकर दवाइयों और सिरप या टॉनिक का सेवन कर सकते हैं या फिर आप खुद ही इसका इलाज कर सकते हैं। पेट के लिए वैसे तो खान पान पर नियंत्रण ही सबसे जरूरी है लेकिन कई बार आपके शरीर में हो रही अन्य दिक्कतों के कारण भी ऐसा हो सकता है।

गर्मियों में दस्त होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उस समय आपके शरीर का तापमान भी अधिक हो जाता है और मौसम भी गर्मी का प्रवाह बढ़ा देता है। आपका पेट पाचन के लिए है लेकिन जिस तरह से अधिक मात्रा में गर्म होने पर पानी उबलने लगता है वैसे ही अधिक मात्रा में तापमान या भोजन होने पर आपका पेट उबलने लगता है जिसकी वजह से दस्त हो जाते हैं।

दस्त का घरेलू इलाज: Dast Ka Gharelu Ilaaj

पानी को सही मात्रा में पिएं; Drink water in the right quantity

पानी भी अन्य चीजों की तरह तय मात्रा में ही पीना चाहिए। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो आपके शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी दिक्कत से बचने के लिए पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। आपका पेट, पानी के सेवन से ठीक रहता है।

जीरे के बीजों का सेवन करें: Eat Cumin Seeds

जीरे के बीज आपके पेट के लिए अच्छे होते हैं और पेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी इससे आपके वजन को कम करने में मदद मिलती है लेकिन अधिक मात्रा में ऐसा ना करें वरना आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

