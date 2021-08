आंख से पानी गिरने के घरेलू उपचार: Aankh Se Paani Girne Ke Gharelu Upchaar 

आँखों से पानी आना एक नार्मल प्रक्रिया है। ऐसा खुशी में, गम में, या फिर प्रदूषण एवं किसी चीज के आँखों में जाने पर हो सकता है। वहीं अगर ये परेशानी लगातार हो रही है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे बीमारियों में लैक्रिमेशन (Lacrimation) कहा जाता है और ये आँखों को नुकसान पहुंचा देता है।

ऐसी स्थिति कंजक्टिवाइटिस (Conjunctivitis), एंकाथामोएबा कैराटाइटिस, फंगल कैराटाइटिस, यूवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर के कारण हो सकती है वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके कारण ही ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि ड्राई आई सिंड्रोम और आई हर्पीज के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

एक बड़ा सवाल ये है कि इस स्थिति से भला कैसे बचा जाए? आज कल के दौर में इतना प्रदूषण है कि आपको एक पल में ही आँखों से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी आँखों की सेहत भी ठीक रहे और आपको कोई परेशानी ना पेश आए।

आंख से पानी गिरना घरेलू उपचार: Aankh Se Paani Girne Ke Gharelu Upchaar

गर्म एवं ठंडी सिकाई: Lukewarm and Cold Care of eyes in Hindi

जी हाँ, गुनगुने पानी से ही आप अपने शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श करवाना चाहेंगे। एक छोटी सी गलती और ये पानी गुनगुने की जगह गर्म हो जाएगा और गर्म पानी आपकी त्वचा को जला सकता है। इसलिए इस प्रकार से आप खुद को इस परेशानी से दूर और हल के पास ले जा सकते हैं।

सिगरेट से रहें दूर: Stop Smoking Cigarettes' in Hindi

सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो आपको उस आदत को तुरंत छोड़न देना चाहिए। आपके लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण खराब है। इसलिए अपनी सेहत को कुछ इस तरह से रखें कि आप प्रदूषण से दूर रहें और खुद को फिट एवं आँखों की सेहत को एकदम अच्छा रख सकें। इस कदम से आपको काफी लाभ होगा।

अरंडी का तेल दिलाएगा आराम: Castor Oil helps cure eye related issues in Hindi

अरंडी का तेल शरीर के लिए लाभकारी होता है। अगर आप खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक कपड़े में थोड़ा तेल लगा लीजिए और अब उस कपडे से आँखों की मसाज करें। आप पुतलियों की मसाज भी कर सकते हैं और चाहें तो एक बूँद आँख में ड़ाल सकते हैं। इससे हर प्रकार का प्रदूषण आँखों से निकल जाएगा और आँखों से पानी निकलना भी बंद हो जाएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

