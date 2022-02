विटामिन C त्वचा (Vitamin C For Skin) को बहुत से फायदे देता है। विटामिन C युक्त एंटीऑक्सीडेंट गुण और कोलेजन उत्पादन त्वचा की मरम्मत करते हैं, त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं, त्वचा कोशिका स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, रंजकता को रोकते हैं, और चमकदार और युवा त्वचा प्रदान करते हैं। विटामिन C त्वचा में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है और कोलेजन उत्पादन एंटीऑक्सिडेंट को बढ़ाने और UV लाइट्स से लड़ने में मदद करता है। यह अधिकांश प्रकार की त्वचा के लिए सुरक्षित है, हाइड्रेटिंग, चमकदार त्वचा के लिए उपयुक्त, लालिमा को कम करने में मदद करता है, आपकी त्वचा की टोन को भी ठीक करता है, यह हाइपरपिग्मेंटेशन को फीका करने में मदद करता है, अंडर-आई सर्कल की उपस्थिति को कम करता है, कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है, त्वचा की शिथिलता को रोकने में मदद कर सकता है।

बाजार में कई विटामिन C सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन ये सीरम थोड़े महंगे होते हैं। विकल्प के तौर पर आजकल लोग सभी प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स घर पर ही बना लेते हैं। आप अपने घर पर विटामिन सी सीरम बना सकते हैं। आईये आगे जानते है के कैसे घर पर बने विटामिन C Serum को कैसे बनाये उपयोगी?

चेहरे पे विटामिन C सीरम लगाने से हो सकती है त्वचा जवां : Home-made Vitamin C Serum Benefits In Hindi

विटामिन C पाउडर के साथ (With vitamin C powder)

केमिस्ट की दुकानों पर विटामिन C की गोलियां आसानी से मिल जाती हैं। इन चार सामग्रियों, यानी विटामिन C की गोलियां, एलोवेरा जेल, विटामिन E तेल और लोबान (frankincense) के तेल का उपयोग करके आप एक साधारण विटामिन C सीरम बना सकते हैं। कुछ विटामिन C की गोलियां लें और उन्हें पीसकर महीन पाउडर बना लें। थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें विटामिन E के तेल और लोबान के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं। सभी सामग्री को तब तक अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि सभी लुम्प्स गायब न हो जाएं।

संतरे के छिलके के साथ (With orange peel)

संतरा एक उत्कृष्ट विटामिन C है। आप बाजार में संतरे के अर्क से युक्त कई विटामिन C उत्पाद पा सकते हैं। एक या दो संतरे लें जो पूरी तरह से पक जाएं और नारंगी रंग के हो जाएं। सभी छिलकों को निकाल लें और छिलकों को पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें। फिर पेस्ट में दो कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को गैस पर रख कर उबाल आने दें। फिर आंच को तेज कर दें और दस से पंद्रह मिनट के लिए रख दें; संयोजन केंद्रित होगा। मिश्रण को ठंडा करें और छान लें ताकि सारा कच्चा माल निकल जाए। फिर इसमें एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल डालें और अच्छी तरह मिलाएँ जब तक कि कोई लुम्प्स न दिखाई दे। एक विटामिन तेल कैप्सूल से तेल की दो से तीन बूंदों को इसमें मिलाकर उनके साथ मिश्रित करना चाहिए। इस मिश्रण को अंधेरे, एयरटाइट कंटेनर में रखें और आप इसे आसानी से लगभग-लगभग एक माह तक रख सकते हैं।

नींबू के छिलके के साथ (With lemon peel)

संतरे की तरह, नींबू भी विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है। लेकिन सीरम के लिए एक घटक के रूप में नींबू लेते समय, यह याद रखना चाहिए कि नींबू कुछ त्वचा के लिए काफी संवेदनशील होता है और जलन पैदा कर सकता है। दो बड़े चम्मच सूखे नींबू के छिलके का पाउडर लें। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसमें दो से तीन चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। एक या दो चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें, गहरे रंग की बोतल में भरकर रख लें और धूप से दूर रखें। इस सीरम को आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप DIY विटामिन सी सीरम बनाने के लिए कुछ रेडीमेड एसेंशियल आयल और प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं।

