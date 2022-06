कंधे पर बर्फ कैसे लगाएं? - Kandhe par Barf Kaishe Lagaye

How to apply ice on the shoulder in hindi: जब हम दिन भर काम करने के बाद थक जाते हैं तो पूरा बदन दर्द करने लगता और साथ ही कंधों में भी दर्द बढ़ जाता है। कंधे में दर्द की समस्या ठीक से न सोने के चलते भी उभर सकता है। या फिर ज्यादा एक्सरसाइज कर देने पर भी कंधे में दर्द हो सकता है। कंधे के दर्द कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। उन्हें ये समस्या ज्यादा होती है जो लैपटॉप के सामने घंटों समय बिताते हैं। ऐसे में बर्फ आपके काम आ सकता है।

शरीर में जब चोट लग जाता है तो उसमें आए सूजन को कम करने के लिए बर्फ की सिकाई काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही बहते खून को भी रोकने में बर्फ मदद कर सकता है।

ऐसे करें बर्फ से कंधे की सिखाई (Aise Karen Kandhe ki Barf se Sikai)

कंधे के दर्द से छुटकारा पाने के लिए बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। ये दर्द से राहत दिला सकता है। इसके लिए...

एक प्लास्टिक बैग में बर्फ के टुकड़े को रखकर बैग को तैलिया में लपेट लें।

अब इसे अपने कंधे पर सिकाई करें

कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंधे की बर्फ से सिकाई करें

दिन में कई बार कर सकते हैं।

कुछ दिन नियमित रूप से इसे करने से आराम मिल सकता है।

कंधे दर्द के अन्य उपाय |Other remedies for shoulder pain in Hindi

कंधे के दर्द में मसाज करने से मिलेगा छुटकारा (Massage in shoulder pain)

कंधे दर्द में मसाज भी काफी राहत पहुंचा सकता है। मसाज के जरिए कंधे की मांसपेशियों का तनाव कम हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और सूजन कम हो जाती है। साथ ही दर्द से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए...

जैतून का तेल, नारियल तेल या सरसों का तेल ले सकते हैं

तेल को हल्का गर्म कर लें

इसके बाद हल्के-हल्के हाथों से मसाज करें

करीब 10 मिनट मसाज के बाद गर्म तौलिया लें और दर्द वाली जगह पर इसे रखें, इससे दर्द जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगा।

इसे दिन में कई बार कर सकते हैं और साथ ही कुछ दिनों तक करने से आराम पा सकते हैं।

सेंधा नमक से दूर होगा कंधा दर्द (Shoulder pain will go away with rock salt)

कंधे दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाने से कंधे दर्द में आराम मिल सकता है।

ये मांसपेशियों के तनाव को दूर कर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है।

शरीर को भी आराम मिलता है।

नहाते वक्त बाथटब या बाल्टी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिला दें

करीब 20 से 25 मिनट तक इसमें पानी में कंधे को डूबकर रखें, इससे काफी आराम मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

