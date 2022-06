पीठ के निचले हिस्से में दर्द से कैसे बचें?- Peeth ke nichle hisse me dard se kaise bachen

How to avoid lower back pain in hindi: पीठ में दर्द की समस्या आम है लेकिन, कई लोगों को यह लगातार बनी रहती है। ज्यादातर मामलों में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। वहीं, पीठ के निचले हिस्से यानी कमर दर्दी की समस्या भी कई लोगों को रहती है। ये दर्द गलत तरीके से सोना, झटके में उठना, ज्यादा भार उठा देना, घंटों एक ही जगह बैठे रहना आदि के चलते हो सकता है। ऐसे में कुछ उपाय और एक्सरसाइज इसमें आपको मदद करेंगे।

पीठ के निचले हिस्से में दर्द से कैसे बचें

अपनी कोर मसल्स को मजबूत करें (strengthen your core muscles)

पीठ के निचले हिस्से में दर्द से बचने के लिए नियमित रूप से कोर मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम प्रभाव वाला कार्डियोवस्कुलर व्यायाम, जैसे सामान्य या तेज चलना, जो रीढ़ में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने और आपकी मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है। रक्त का पर्याप्त प्रवाह आपकी पीठ के निचले हिस्से में संरचनाओं को उपचार पोषक तत्व और जलयोजन प्रदान करता है।

सही ऑफिस चेयर का इस्तेमाल करें (Use the right office chair)

जब डेस्क पर काम करते समय आगे की ओर झुकते हैं तो आपकी पीठ के निचले हिस्से में डिस्क पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और डिस्क डिजनरेशन होने या और बिगड़ने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में ऑफिस में घंटों बिताना होता है। इसके लिए आपको एक सही चेयर का चुनाव करें जिससे, आपकी पीठ और कमर को आराम मिले। हर 40- से 50 मिनट पर खड़े होकर थोड़ा टहल लें इससे पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को स्ट्रेच मिलेगा।

ज्यादा भारी सामान न उठाए (do not lift heavy objects)

पीठ के निचले हिस्से में दर्द का एक सामान्य कारण लिफ्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी औकात से ज्यादा वजन चीजों को उठाने की कोशिश करते हैं और इसके चलते हमारे कमर की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। या फिर उठते वक्त झटका लगने से भी अंदर चोट लग सकती है। ऐसे में वजनी सामान उठाने से पहले ध्यान दें कि ये ज्यादा भारी तो नहीं है।

तनाव से दूर रहें (stay away from stress)

आपकी पीठ के निचले हिस्से में जटिल संरचनाओं पर थोड़ा सा भी जोर देने से आपको दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में अपनी पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान दें कि, आप रोजमर्रा के तनाव से बचे रहे। जैसे झुक कर काम करने से बचे, झटके वाली चीजों से दूर रहे, ज्यादा देर तक बैठ कर काम से बचे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far