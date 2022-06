वजन घटाने के लिए काजू कैसे खाएं? - Wajan Ghatane ke liye Kaju kaishe khaye?

How to eat cashew nuts for weight loss in hindi: हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी रोजाना की डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर लें। अगर आप नियमित रूप से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो लगभग 90 प्रतिशत तक बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही शरीर को कई सारे पोषक तत्व मिलेंगे। वजन घटाने में भी काजू काफी फायदेमंद होता है। ये पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर कर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है।

काजू के सेवन से हार्ट स्वस्थ रहता है, वजन घटाने के साथ ही डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है। अगर किसी का पाचन तंत्र सही नहीं है तो उसे नियमित रूप से काजू का सेवन करना चाहिए। कुछ ही दिनों में इसका लाभ मिलने लगेगा।

काजू के सेवन से आसानी से घटने लगेगा वजन

काजू आपका वजन कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। काजू में मौजूद वसा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये ऊर्जा का काफी अच्छा स्रोत है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे आप ज्यादा खाने से बचे रहते हैं। वजन घटाने के लिए नियमित रूप से 2-4 काजू का सेवन करना चाहिए।

वजन घटाने के लिए कैसे खाएं काजू

-काजू में मैग्नीशियम, वसा और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और वजन को कम रखता है। इसके साथ ही काजू प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है जो वजन को घटाने में मदद करता है। इसके लिए रोजाना सीमित मात्रा में काजू का सेवन करें।

-काजू में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मेटाबोलिज्म की प्रक्रिया में वृद्धि करके फैट को जलाकर वजन कम करता है। ऐसे में अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो, सुबह नाश्ते में या शाम के वक्त काजू का सेवन कर सकते हैं।

एक दिन में कितने काजू खाना चाहिए

-दो से दस साल के बच्चे को एक दिन में छह से सात काजू खिला सकते हैं।

-18 साल तक के लोग 10 काजू रोज सेवन कर सकते हैं।

-45 की उम्र के लोगों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये रोज चार से पांच काजू का सेवन कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far