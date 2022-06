बैठने से हो रहा है पीठ दर्द, ऐसे करें दूर- Baithne se ho raha hai pith dard, aishe kare door

How to get relief from back pain in hindi: आजकल हम इतना ज्यादा बिजी रहने लगे हैं कि खुद पर ध्यान देना भूल गए हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है व्यायाम लेकिन, लोग अपने जीवन में इसे भूलते जा रहे हैं। व्यायाम तो दूर खानपान तक सही नहीं रख पाते। इन सबके चलते एक समय के बाद शरीर में कई सारी परेशानियां उभरने लगती हैं जिसका असर लंबे समय तक भी बना रह सकता है। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो घंटों चेयर पर बैठे रहते हैं। यही बैठना एक समय के बाद तकलीफ देने लगता है। देर तक एक ही पोजिशन में कुर्सी पर बैठने या फिर लंबे समय तक कहीं भी बैठे रहने से पीठ दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। कभी-कभी पीठ दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिसकी मदद से इस समस्या से राहत पा सकते हैं।

बैठने से हो रहा है पीठ दर्द, ऐसे करें दूर

पीठ दर्द में तेल से करें मसाज (Massage with oil for back pain)

पीठ दर्द की समस्या में सबसे पहला जो उपचार है वो तेल की मालिश है। मसाज आप घर पर ही करवा सकते हैं। सरसों का तेल या फिर कोई और तेल लेकर हल्का गुनगुना कर लें और पीठ, कमर पर अच्छे से मसाज करें। कुछ दिनों तक इसे करने से ये समस्या दूर हो सकती है।

सिकाई से दूर होगी पीठ दर्द की समस्या (Hot Water Compress for Back Pain)

पीठ दर्द की समस्या में सिकाई भी काफी असरदार मानी गई है। जब नहाने जाए तो उस वक्त पानी को गुनगुना कर लें और इससे पीठ की सिकाई करें। इससे रक्त कोशिकाएं खुल जाएंगी और साथ ही सूजन से भी राहत मिल जाएगा। कुछ दिनों तक इसे करने से पीठ दर्द की समस्या से राहत मिल सकता है।

एक्सरसाइज करने से पीठ दर्द में मिलेगा आराम (Exercising will give relief in back pain)

सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। इससे आपके पूरे शरीर को लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे साथ ही इम्यूनिटी मजबूत होगी जिसके चलते संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। पीठ दर्द की समस्या में कई सारी एक्सरसाइज हैं जिसके करने से राहत मिलता है और साथ ही पीठ की हड्डियों को मजबूती मिलती है।

पीठ दर्द के लिए स्पाइनल ट्विस्ट व्यायाम (spinal twist for back pain)

पीठ दर्द की समस्या में स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइज के करने से काफी आराम मिल सकता है। अगर आप नियमित रूप से इस व्यायाम को करते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। इसके लिए जमीन पर लेटकर शरीर के निचले हिस्से को बाईं ओर ले जाएं उसके बाद दूसरी ओर यही प्रक्रिया को दोहराएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

