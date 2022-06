टेलबोन दर्द के साथ कैसे सोएं? tailbone dard ke sath kaise soye

How to sleep in tailbone pain in hindi: कई बार कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसमें जब हम बैठते हैं को एकदम नीचे असहनीय दर्द होता है। इसे ज्यादातर हम रीढ़ या कूल्हे का दर्द मान लेते हैं लेकिन, ये इससे अलग है। इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे टेलबोन में दर्द कहते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में सूजन या फिर फ्रैक्चर के चलते ये दर्द हो सकता है।

टेलबोन दर्द में कैसे सोएं

टेलबोन के दर्द की समस्या में मुलायम और कुशन वाली गद्दी या तकिया लगाकर बैठने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही लंबे समय के लिए एक ही जगह पर और एक ही पोजिशन में या फिर झुककर न बैठें। सोते वक्त नीचे की ओर तकिया लगा सकते हैं जिससे दर्द से थोड़ा आराम मिल सकता है।

टेलबोन दर्द में करें गर्म या ठंडी सिकाई (Apply hot or cold compress to tailbone pain)

टेलबोन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए गर्म या फिर ठंडी सिकाई करना लाभदायक साबित हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र पर गर्म या ठंडी सिकाई करने से दर्द से राहत मिल सकता है। इसके लिए प्रभावित जगह पर आइस पैक को रखें। इससे सूजन भी दूर हो सकती है।

टेलबोन दर्द मसाज से होगा दूर (Tailbone pain will go away with massage)

टेलबोन में हो रहे दर्द को दूर करने के लिए मसाज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मालिश करने वाला तेल ले लें और अपनी उंगलियों की मदद से प्रभावित जगह पर लगाए। हल्के हाथ से उस जगह को दबाएं और गोलाकार में करीब 10-15 मिनट तक मालिश करें। इससे दर्द दूर होने में मदद मिलेगा।

एप्सम साल्ट बाथ में नहाने से दूर होगा टेलबोन दर्द (Bathing in Epsom Salt Bath Will Relieve Tailbone Pain)

नहाते वक्त बाथटब में गर्म पानी में एप्सम साल्ट मिला दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जब नमक पिघल जाए तो बाथटब में 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाएं। इससे टेलबोन पेन से काफी राहत मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

