पीठ के निचले हिस्से को कैसे फैलाएं?- Peeth ke nichle hisse ko kaishe failayen

How to stretch the lower back in hindi: शरीर का आकर्षक हिस्सा पीठ का निचला हिस्सा होता है। हर महिला अपनी पीठ के निचले हिस्से को शेप में रखना चाहती हैं और जिनका ये हिस्सा काफी पतला होता है वो इसे थोड़ा फैलाने वाली एक्सरसाइज की खोज करती हैं। पीठ का निचला भाग शेप में रहे ये हर महिलाओं का सपना होता है। कई सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपकी पीठ के निचले हिस्से को फैलाने का असर कर सकती हैं और आपको मनचाहा शेप मिल सकता है।

पिलेट्स एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी कमर को चौड़ा कर सकती है। इसके साथ ही ये आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही शरीर को लचीलापन भी बनाता है। इससे आप मजबूत एब्स भी पा सकती हैं। साथ ही कई सारे अन्य फायदे हो सकते हैं।

पीठ के निचले हिस्से को कैसे फैलाएं

दि हंड्रेड एक्सरसाइज से फैलेगा पीठ का निचला हिस्सा (The lower back will stretch with the hundreds exercise)

दि हंड्रेड एक्सरसाइज में 100 बीट्स तक (100 की गिनती पूरी होने तक व्यायाम करना होता है) करना होता है। इसके करने से आपके शरीर में गर्माहट पैदा होगी और पसीना भी आने लगता है। आईए जानते हैं इसे करने का तरीका...

इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को उठाते हुए घुटनों को 90 डिग्री के कोण पर झुका दें। ध्यान रहे कि आपके कूल्हों और घुटनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। अपने हाथों को शरीर के पार रखें, हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे अपने हाथों को सीधे ऊपर उठाएं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ला दें। अपने सिर और कंधे को थोड़ा ऊपर उठएं। इस एक्सरसाइज को 10 बार करने से लाभ होगा।

द ब्रिज एक्सरसाइज (The bridge exercise can stretch the lower back)

द ब्रिज एक्सरसाइज के जरिए कई सारे लाभ मिल सकते हैं और साथ ही आपकी पीठ का निचला हिस्सा भी चौड़ा हो सकता है। इसके लिए पीठ के बल लेट आएं और घुटनों को मोड़ लें अपने पंजों को चटाई पर रखें। हाथों को शरीर के साथ सीधा रखें। गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। इसमें कंधों से लेकर घुटनों तक सीधी रेखा बननी चाहिए। इस स्थिति में 20-30 सेकंड तक रहें। इसे नियमित रूप से करने से काफी लाभ मिल सकता है।

साइड लंग्स एक्सरसाइज डम्बल के साथ (side lunges exercise with dumbbells)

पीठ के निचले हिस्से पर दबाव डालने के लिए साइड लंग्स एक्सरसाइज करना फायदेमंद है। इससे आपकी जांघें भी शेप में रहेंगी। इससे आपके पीठ का निचला हिस्सा फैल सकता है और साथ ही शेप में आ सकता है।

सी-कर्व एक्सरसाइज (c-curve exercise)

सी-कर्व एक्सरसाइज छरहरी कमर बनाने में प्रभावी एक्सरसाइज है। इसकी मदद से आप अपनी पीठ के निचले हिस्सो को मन मुताबिक शेप में ला सकती हैं। ये आपकी लोअर बॉडी पर फोकस करता है और साथ ही चर्बी को आसानी से कम कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

