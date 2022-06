प्लांटार फासिसाइटिस पर बर्फ कैसे लगाएं- Plantar Fasciitis par Barf kaise lagaye

How to Apply Ice to Plantar Fasciitis in hindi: प्लांटार फासिसाइटिस की समस्या जब होती है la एड़ी और पैर पैड के बीच चलने वाले पैर के तल पर फ्लैट लिगामेंट खिंच जाता है। इसमें सूजन की समस्या हो सकती है। प्रभावित पैर पर दबाव डालते ही दर्द होने लगता है। इसमें 100 में से सिर्फ 5 फीसदी लोगों को ही सर्जरी की आवश्यकता होती है। जबकि, ज्यादातर लोगों का ये घरेलू उपचार के जरिए ठीक हो जाता है। इसमें बर्फ भी काफी प्रभावी रूप दिखा सकती है।

प्लांटार फासिसाइटिस

एड़ी पर बर्फ रगड़ने से इस समस्या से राहत मिल सकता है।

बर्फ से कम होती है सूजन

एड़ी पर बर्फ रगड़ने से प्लांटार फासिसाइटिस के कारण होने वाले दर्द से आराम मिलता है।

प्लांटार फासिसाइटिस पर बर्फ कैसे लगाएं

प्लांटार फासिसाइटिस की समस्या में एक गोल्फ बॉल या पूरी पानी की बोतल को फ्रीजर में रख दें और जब ये बर्फ से जम जाए तो इसके बाहर निकाल लें और पैर के निचले हिस्से की मालिश करे। इस मालिश से सूजन कम होने के साथ ही तनाव भी कम होगा। इस दौरान अपने आर्च के अंदर भी अच्छी तरह से मालिश करें। इससे काफी आराम मिलेगा।

प्लांटार फासिसाइटिस पर होने पर अन्य उपाय (Other Remedies When on Plantar Fasciitis)

पैरों को आराम दें (rest your feet)

प्लांटार फासिसाइटिस की समस्या होने पर पैरों को आराम देना चाहिए। आपके एड़ी पर जितना कम दबाव पड़ेगा ये उतना ही जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा व्यायाम करते वक्त दर्द होने पर कंक्रीट जैसी कठोर सतहों से बचने की कोशिश करें। घास या फिर रबर ट्रैक पर दौड़ने की कोशिश करें।

स्ट्रेच करें (stretch)

प्लांटार फासिसाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए जो आसान स्ट्रेच हैं उन्हें करें। इसके लिए अपने पैरों की उंगलियों को फैलाएं। उंगलियों को नीचे की ओर ले जाएं और फिर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। इससे दर्द की समस्या जल्द दूर हो सकती है।

हीटिंग पैड (heating pad)

प्लांटार फासिसाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सूजन भी दूर होने में मदद मिलेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

