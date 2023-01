अपने बालों को डाई करना आपके रूप को बदलने का एक मजेदार और रोमांचक तरीका हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रंगे बालों को बेहतर दिखने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इस लेख में 8 घरेलू उपचार दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपने रंगे बालों की देखभाल कर सकते हैं।

रंगे बालों की देखभाल कैसे करें? अपनाएं ये 8 घरेलू उपचार - How To Care For Colored Hair? Follow These 8 Home Remedies In Hindi

1. सल्फेट-मुक्त शैम्पू का प्रयोग करें (Use a sulfate-free shampoo): सल्फेट कठोर डिटर्जेंट होते हैं जो आपके बालों के प्राकृतिक तेल और रंग को छीन सकते हैं। अपनी डाई को फीका पड़ने से बचाने के लिए, सल्फेट-मुक्त शैम्पू का उपयोग करें जो विशेष रूप से रंगे हुए बालों के लिए तैयार किया गया है।

2. हेयर मास्क का प्रयोग करें (Use a hair mask): हेयर मास्क आपके बालों को पोषण और हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है, जिससे यह मजबूत और स्वस्थ रहता है। एक हेयर मास्क की तलाश करें जो कलर-ट्रीटेड बालों के लिए तैयार किया गया हो और अपने बालों को चमकदार और जीवंत बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल करें।

3. हीट स्टाइलिंग से बचें (Avoid heat styling): हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे फ्लैट आयरन और कर्लिंग आयरन आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके रंग को फीका कर सकते हैं। यदि आपको हीट स्टाइलिंग टूल्स का उपयोग करना ही है, तो नुकसान को कम करने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

4. क्लोरीनयुक्त पानी से बचें (Avoid chlorinated water): क्लोरीन आपके बालों का रंग फीका कर सकता है और आपके बालों को रूखा भी कर सकता है। यदि आप क्लोरीन युक्त पूल में तैरते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कूदने से पहले अपने बालों को साफ पानी से गीला कर लें और तैरने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें।

5. अपने बालों को सीमित करें (Limit washing your hair): अपने बालों को बार-बार धोने से इसके प्राकृतिक तेल खत्म हो सकते हैं, जिससे यह रूखे और भंगुर हो जाते हैं। अपने बालों को हफ्ते में 2-3 बार तक सीमित रखने की कोशिश करें।

6. अपने बालों को धूप से बचाएं (Protect your hair from the sun): धूप की वजह से भी आपके बालों का रंग फीका पड़ सकता है। टोपी पहनकर या यूवी प्रोटेक्टेंट स्प्रे का उपयोग करके अपने बालों को धूप से बचाना सुनिश्चित करें।

7. रंग-सुरक्षित कंडीशनर का उपयोग करें (Use a color-safe conditioner): रंग-सुरक्षित कंडीशनर आपके बालों के रंग को लॉक करने और इसे जीवंत बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक कंडीशनर की तलाश करें जो रंगे हुए बालों के लिए तैयार किया गया हो और हर बार जब आप अपने बाल धोते हैं तो इसका इस्तेमाल करें।

8. अपनी जड़ों को टचअप करें (Touch up your roots): अपने बालों के रंग को ताज़ा और जीवंत बनाए रखने के लिए, अपनी जड़ों को आवश्यकतानुसार टचअप करना ज़रूरी है। आप इसे रंग-सुरक्षित डाई लगाकर या पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाकर कर सकते हैं।

इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपने रंगे हुए बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं। याद रखें, अपने बालों के साथ कोमल होना और रंग-उपचारित बालों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी देखभाल और ध्यान से आपके रंगे हुए बाल आने वाले महीनों में खूबसूरत दिख सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

