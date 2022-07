वजन बढ़ाने के लिए घी कैसे खाएं : Vajan Badhane Ke Liye Ghee Kaise Khaye

घी (Ghee) का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें सभी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। दुबले-पतले और कमजोर लोगों के लिए घी खाना अधिक लाभकारी हो सकता है, क्योंकि घी वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। घी के सेवन से शरीर को ऊर्जी मिलती है साथ ही वजन भी बढ़ाने में मदद मिलती है। दरअसल, घी में हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये दोनों वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जानते हैं वजन बढ़ाने के लिए घी कैसे खाएं (How to Eat Ghee for Weight Gain)?

वजन बढ़ाने के लिए घी कैसे खाएं -

घी और दूध - अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए घी और दूध का Milk with Ghee for Weight Gain एक साथ सेवन करें। इसके लिए आप एक गिलास दूध में 1 चम्मच देसी घी डालें। इसे मिक्स करें और फिर पी लें। घी और दूध का काम्बिनेशन बॉडी मास और वजन बढ़ाने का एक काफी अच्छा उपाय हो सकता है।

घी और मिश्री - घी और मिश्री का साथ में सेवन आपका वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दुबले-पतले और कमजोर हैं, तो ऐसे में एक चम्मच घी में थोड़ी सी मिश्री डालें और खा लें। आप घी और मिश्री के मिश्रण को दोपहर और रात में खाना खाने से पहले ले सकते हैं।

घी और चावल - अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में चावल (rice) में घी मिलाकर खा सकते हैं। चावल और घी दोनों में कार्ब्स होते हैं, जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far