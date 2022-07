बाजू और छाती का वजन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये उपाय : Baju Aur Chhati Ka Vajan Badhane Ke Liye Apnaye Ye Upay

अगर किसी के शरीर पर पेट, पैरों और फेस पर हल्की चर्बी है तो लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन इनकी तुलना में हाथ और छाती काफी कमजोर और पतले नजर आते हैं। ऐसे में अकसर लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हाथ और छाती का नहीं, बल्कि पूरे शरीर का ही वजन बढ़ने लगता है (How to Gain Weight on Arms and Chest)। ऐसे में अगर आप सिर्फ अपने हाथों और छाती को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय आजमा सकते हैं। इसे करने से आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी और साथ ही आपकी बॉडी एक जैसी नजर भी आएगी। तो चलिए जानते हैं हाथों और छाती का वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है।

बाजू और छाती का वजन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये उपाय

पुशअप्स करें - पुशअप्स (pushups exercise) करना एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसे करने से शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत बन सकती हैं। पुशअप्स करने से शरीर का ऊपरी हिस्सा मजबूत बनती है, साथ ही बॉडी टोन भी होती है।

डिक्लाइन बेंच प्रेस - बॉडी की मजबूती और ताकत बढ़ाने के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस (bench press) करना काफी मददगार है। इसे करने से हाथ (hand) और छाती )chest) की मसल्स बनाने के लिए लाभकारी होती है।

नट्स और सीड्स खाएं - व्यक्ति के अच्छी सेहत के लिए नट्स (nuts) और सीड्स का सेवन लाभकारी होता है। इसके सेवन से हाथ और छाती को भी मजबूती मिलती है।

अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं - शरीर के लिए अंडे (egg) का सेवन लाभकारी होता है। इससे शरीर को ताकत मिलती है। इसके साथ ही इसके सेवन से शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत बनती है।

तनाव न लें - तनाव व्यक्ति के शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे व्यक्ति न तो सही से खा पाता है और न ही सही से सो पाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far