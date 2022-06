बिना व्यायाम और डायटिंग के वजन कैसे कम करें? - How To Lose Weight Without Exercise And Dieting

वजन कम करना और उसे नियंत्रित रखना आज के समय में मुश्किल हो सकता है। लोग इसके लिए अलग-अलग डाइटिशन को संपर्क करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम और योग करते हैं लेकिन हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते। आपको बता दें कि, वजन कम करने के लिए आपको इस सबकी जरूरत नहीं है। इस लेख में बिना डाइटिंग, एक्सरसाइज के वजन कम करने के तरीके बताये गए हैं। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

बिना व्यायाम और डायटिंग के वजन कैसे कम करें?

1. पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें (drink more water)

पानी के सेवन से शरीर को बहुत से फायदे होते हैं। यह हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। शरीर को हाइड्रेट करके भूख कम करने का काम भी पानी करता है। इसके इफेक्ट्स शरीर के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। प्रतिदिन 7-8 गिलास पानी पिएं। आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में निम्बू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं।

2. फाइबर का अधिक सेवन करें (eat more fiber rich foods)

वजन घटाने के लिए असरदार तरीको में से फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करना है एक अच्छा ऑप्शन है। फाइबर युक्त भोजन पाचन को सही करके वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। फाइबर के सेवन से बढ़ती चर्बी घट जाती है। फाइबर युक्त भोजन जैसे - हरी सब्जियां, सूप, बीन्स, दाल, मटर, सलाद आदि के साथ फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन फायदेमंद है।

3. प्रोटीन युक्त भोजन करें (eat protein rich food)

प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंडा, मछली, बीन्स, दही, दूध, चीज़ आदि के सेवन से ना केवल मांसपेशियों को मजबूती देता है बल्कि वजन कम करने में मदद करता है। प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप प्रोटीन युक्त भोजन को नाश्ते में ले सकते हैं।

4. सोने से 3 घंटे पहले रात का खाना खा लें (early dinner before bedtime)

देर रात खाना खाने से इसको पचाने में समस्या हो सकती है, इसी कारण से सोने से 3 घंटे पहले ही भोजन कर लें। इससे पाचन मजबूत होता है और वजन कम होता है।

5. सुबह का नाश्ता जरूर से करें (never skip breakfast)

कई लोग वजन कम करने के लिए नाश्ता करना स्किप कर देते है या छोड़ देते हैं। सुबह किया गया पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता मेटाबोलिज्म को मजबूत करने में और मेटाबोलिक रेट को सही रखने में मदद करता है। यदि आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो लंबे समय से भूखा रहने पर या अधिक भूख लगने पर आप ज्यादा खाना खा जाते हैं और यह वजन को बढ़ाता है।

6. तनाव से बचें और 8 घंटो की नींद लें (avoid taking stress and have atleast 8hr of sleep)

तनाव रहित जीवन, कई बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। 8 घंटे की नींद लेने से शरीर की रिकवरी जल्दी और सही ढंग से हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरुप शरीर का वजन घट जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

