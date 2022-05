स्किन ग्लो करने के लिए आम का कैसे करें इस्तेमाल - Skin Glow Ke Liye Kaise Kare Aam Ka Seven

गर्मियों (Summers) में आम की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आम (Mango) खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, उतने ही उसके फायदे भी होते हैं। आम खाने के बाद अक्सर हम उसके छिलके को फेंक दिया करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है, आम के छिलकों से हमारी स्किन को कितने फायदे हो सकते हैं और न सिर्फ आम के छिलके, बल्कि आम के भी बहुत से फायदे हैं हमारी त्वचा के लिए। तो आइए जानते हैं त्वचा के लिए आम का कैसे करें इस्तेमाल -

स्किन ग्लो के लिए आम का करें इस्तेमाल

मैंगो फेशियल पैक (Mango Facial Pack) - आम से फेशियल (Facial) करने से चेहरे पर बहुत ग्लो आता है। इसके पैक को बनाने के लिए हमें 2 बड़े चम्मच दही, और आम के आधे भाग की प्यूरी, चुटकी भर हल्दी, और दो चम्मच चावल का आटा या फिर गेहूं के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर इन सब को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और चेहरे पर करीब 20 मिनट के लिए लगाएं, फिर सादे पानी से चेहरा धोलें।

टैनिंग से पाएं छुटकारा ( Get rid of Tanning ) - आम के छिलके टैनिंग को हटाने में मदद करते हैं और वो ऐसे - सबसे पहले आपको आम के छिलकों को पीसना है और उसमें एक बड़ा चम्मच दही (Curd) डालना है। इसके बाद इसमें एक स्पून नींबू (Lemon) डालें, फिर चावल का आटा इसमें मिलाएं और इसे करीब 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को धोएं और कोई सा भी टोनर लगा लें।

चेहरे के दाग धब्बों को करे दूर आम (Mango removes the blemishes of the face) - कई लोगों के चेहरे पर पिंपल्स होते हैं जिनके खत्म होने के बाद पिंपल्स चेहरे पर दाग छोड़ देते हैं ।इससे निपटने के लिए लोग तरह - तरह के कॉस्मैटिक का इस्तेमाल करते हैं। जिससे कई बार उन कॉस्मैटिक से रिएक्शन भी हो जाते हैं।

लेकिन बाहर के प्रोडक्ट लगाने से अच्छा है कि आप घर पर ही अपना पैक बना कर लगाएं। जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। पैक बनाने के लिए- आम के छिलकों को पीसें और उसमे एक चम्मच शहद मिलाकर तैयार करें, इसे गाढ़ा ही रहनें दें। अब इसे आप चेहरे पर करीब 10 मिनट के लिए लगा कर रखें, फिर 10 मिनट होते ही इसे ठंडे पानी से धोलें। कुछ दिन ये अपना कर जरूर देखें आपको फर्क नज़र आएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far