सिर दर्द की समस्या आमतौर पर सभी को होता है। सिर का दर्द होना यानी आपका पूरा दिन खराब होना। क्योंकि सिर में जब दर्द होता है, तो कुछ भी समझ नहीं आता की क्या और क्या न करें। इस दौरान कुछ भी सोच पाना और कर पाने में मुश्किल होता है। सिर दर्द होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज इस लेख में हम आपको इसी बात की जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं।

सिर दर्द सता रहा है, तो हो सकते हैं ये कारण If you are having headache then this could be the reason in hindi

कम पानी पीना (Drink less water) - कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि कम पानी पीने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जी हां, अगर आप पानी कम पीते हैं, तो इससे सिर दर्द की समस्या हो सकती है। क्योंकि पानी न पीने के कारण पेट में गैस बनती है जो सिर तक पहुंच कर सिर दर्द का कारण बनता है। इसलिए पानी का सेवन भरपूर करें। कम पानी पीने से बॉडी भी डीहाइड्रेट होने लगती है, इसलिए भरपूर पानी पिएं।

नींद पूरी न होना (Lack of sleep) - सिर दर्द का सबसे बड़ा एक कारण होता है सही तरह से नींद का पूरा न होना। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे सिर दर्द होना लाजमी है। इसके लिए रात में जल्दी सोना शुरू करें और भरपूर नींद लें। कुछ दिन में सिर दर्द ठीक हो जाएगा।

रात में खाना न खाने की वजह है सिर दर्द (Headache due to not eating food at night) - सिर में दर्द का ये भी हो सकता है कि आप रात का खाना स्किप कर रहे हों। जी हां, जो लोग रात का खाना स्किप करते हैं अक्सर उन्हें सुबह उठने पर सिर दर्द की समस्या होती है। रात में भूखे पेट न सोएं, भले ही हल्का कुछ खा लें लेकिन खाकर ही सोएंं। इससे सिर दर्द की समस्या नहीं होगी।

रात में मोबाइल का इस्तेमाल करना (Using mobile at night) - अगर आप रात में सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल फौरन बन्द कर दें। रात में अंधेरे में फोन चलाने से आंखों पर मोबाइल की लाइट पड़ती है। जिससे आंखें खराब तो होती ही हैं साथ ही सिर दर्द की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको ये लत है, तो इसे बंद करें।

पेट का खराब होना(Upset stomach) - अगर आपको अक्सर कब्ज की समस्या रहती है, तो सिर में दर्द की समस्या भी हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है, इससे पेट की गैस सिर में जाती है, जो सिर दर्द का कारण बनती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes