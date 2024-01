ठंड के मौसम में होता है बार-बार खांसी व जुकाम तो करें ये 8 चीज़ें

ठंड के मौसम में खांसी और जुकाम होना आम बात है और यह एक वास्तविक असुविधा हो सकती है। सौभाग्य से, ऐसे प्राकृतिक उपचार हैं जो लक्षणों को दूर करने और भविष्य में संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं। यहां कुछ उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं।

ठंड के मौसम में होता है बार-बार खांसी व जुकाम तो करें ये 8 चीज़ें (If You Get Cough and Cold Frequently In Cold Weather, Then Opt For These 8 Remedies)

हाइड्रेटेड रहें (Stay hydrated): बहुत सारे तरल पदार्थ पीने से बलगम को पतला करने में मदद मिल सकती है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। प्रति दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने के साथ-साथ गर्म तरल पदार्थ जैसे चाय, सूप और शोरबा पीने का लक्ष्य रखें।

ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें (Use a humidifier): शुष्क हवा वायुमार्ग को परेशान कर सकती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और खांसी की गंभीरता बढ़ जाती है। ह्यूमिडिफायर हवा में नमी जोड़ सकता है, जिससे वायुमार्ग को शांत करने और हाइड्रेट करने में मदद मिलती है।

अदरक की चाय पिएं (Drink ginger tea): अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की खराश और खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। बस ताजा अदरक को छीलकर काट लें और अदरक की चाय बनाने के लिए इसे 10 मिनट के लिए गर्म पानी में उबालें।

शहद का सेवन करें (Try honey): शहद में जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो इसे एक प्राकृतिक कफ सप्रेसेंट बनाते हैं। गर्म पानी या चाय में 1-2 चम्मच शहद मिलाएं या सीधे ही इसका सेवन करें।

स्टीम थेरेपी (Steam therapy): भाप लेने से बलगम को साफ करने और भरी हुई नाक से राहत मिल सकती है। बस पानी के एक बर्तन को उबालें और उस पर झुकें, भाप को फँसाने के लिए अपने सिर पर एक तौलिया लपेट लें। 5-10 मिनट के लिए भाप को अंदर लें।

लहसुन खाएं (Eat garlic): लहसुन एक प्राकृतिक सूजन-रोधी और रोगाणुरोधी भोजन है जो संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। ताजा लहसुन को क्रश करें और इसे सूप, स्टॉज और स्टर-फ्राई में एक स्वस्थ, स्वादिष्ट बढ़ावा देने के लिए जोड़ें।

विटामिन C (Vitamin C): विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और ठंड और फ्लू के लक्षणों की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकता है। खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू और अंगूर खाएं या विटामिन सी सप्लीमेंट लें।

गर्म रहें (Stay warm): ठंड का मौसम प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे संक्रमण को पकड़ना आसान हो जाता है। परतों में कपड़े पहनकर, टोपी पहनकर और लंबे समय तक ठंड में बाहर रहने से बचने से गर्म रहें।

अंत में, ठंड के मौसम में इन प्राकृतिक उपचारों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप खांसी और जुकाम की आवृत्ति और गंभीरता को कम कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहने, गर्म रहने और पौष्टिक खाद्य पदार्थों और विटामिनों के साथ अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर अपना ख्याल रखना याद रखें। इन आसान उपायों से आप ठंड के पूरे मौसम में स्वस्थ और खुश रह सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।