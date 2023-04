मेकअप करना हर लड़की को पसंद होता है। लेकिन अगर बात की जाए गर्मी में मेकअप करने की तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कहीं पूरा मेकअप बह न जाएं। वहीं अब शादियों का सीजन भी आ गया है। ऐसे में इतनी गर्मी के चलते मेकअप बहने का डर हर लड़की को सताता है। अगर आपको भी इस डर का सामना करना पड़ रहा है, तो आज ही इन टिप्स को फॉलो करें। जिससे गर्मी में भी आपका मेकअप टिका रहेगा और आपकी त्वचा ग्लोइंग बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं।

गर्मी में मेकअप करके बाहर जाएं, तो अपनाएं ये टिप्स If you go out wearing make-up in summer, then follow these 4 tips in hindi

चेहरे को ठंडे पानी से धोएं (Wash face with cold water) - अगर आप अपने चेहरे को मेकअप के पहले ठंडे पानी से धोएं या बर्फ वाले पानी में चेहरे को डिप करेंगे, तो इससे मेकअप बहुत अच्छा ग्लो करता है। साथ ही पसीने की समस्या को भी ये खत्म करता है।

त्वचा को करें मॉइश्चराइज (Moisturize the skin) - अगर आप भी ये सोचते हैं कि गर्मियों में मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा ऑयली हो जाएगी, तो आपको बता दें कि जिन लोगों की त्वचा ऑयल होती है उन्हें जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर उपयोग करना चाहिए और फिर इसपर मेकअप को लगाना चाहिए। इससे आपको पसीना नहीं आएगा और आपके मेकअप में क्रैक भी नहीं दिखेंगे।

प्राइमर लगाना है जरूरी (It is necessary to apply primer) - अगर आप मेकअप सीधे चेहरे की त्वचा पर लगा देते हैं, तो आपका मेकअप बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा और मेकअप में ग्लोइंग भी नहीं रहेगा। इसलिए मेकअप लगाने के पहले त्वचा को मॉइस्चराइज करें इसके बाद इसपर प्राइमर लगाएं, फिर मेकअप की शुरुआत करें।

गर्मी में ज्यादा डार्क मेकअप न करें (Don't do too much dark makeup in summer) - अगर आप गर्मियों में भी बहुत ज्यादा डार्क मेकअप करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। क्योंकि गर्मियों में चेहरे पर जितना कम मेकअप रहेगा, त्वचा उतनी ही ग्लो करती है। लेकिन ज्यादा मेकअप के कारण आपकी त्वचा काली भी पड़ने लग सकती है। इसलिए कम से कम मेकअप लगाएँ।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

