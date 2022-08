इन 8 तरीको से बढ़ाए अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी

इस लेख में, हम घर से काम करने के लिए 8 प्रोडक्टिविटी तरीकों को कवर करते हैं जिनका उपयोग आप अपने दूरस्थ प्रदर्शन को बढ़ावा देने, उत्पादक बने रहने और अपने पूरे कार्यदिवस में खुद को प्रेरित रखने के लिए कर सकते हैं।

इन 8 तरीको से बढ़ाए अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी - In Tariko Se Badhaye Apni Work Productivity

1. सुबह का रूटीन बनाए रखें (Maintain a morning routine)

अपना अलार्म सेट करें और अपनी सामान्य सुबह की आदतों को पूरा करें जैसे कार्यालय आदि जाना। जब आप अपने दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह आपको अपने घर जैसे वातावरण को अपने कार्यक्षेत्र में बदलने का संकेत दे सकता है।

2. दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें (Set daily and weekly goals)

उन कार्य लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए प्रत्येक दिन कुछ मिनट निकालें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। एक बड़ा साप्ताहिक लक्ष्य बनाने के लिए इन दैनिक उद्देश्यों का उपयोग करें जो आपकी परियोजनाओं और असाइनमेंट में योगदान देता है।

3. समय प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करें (Use time management techniques)

समय का ट्रैक खो देना आम बात है, इसलिए कुछ समय प्रबंधन तकनीकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है जो आपको निगरानी करने में मदद करें कि आप कुछ कार्यों पर कितना समय व्यतीत कर रहे हैं।

4. बाहर ब्रेक लें (Take a break outside)

जब आप काम से ब्रेक लेते हैं, तो आप बाहर निकलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए अपने समय का उपयोग करें। ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और प्रकृति के अन्य पहलू आपको तरोताजा करने में मदद कर सकते हैं।

5. दोपहर का भोजन रोज़ाना एक ही समय पर करें (Have lunch at the same time every day)

हर दिन एक ही समय पर अपना लंच ब्रेक करें। इस तरह, आपको एक स्वस्थ दिनचर्या मिलेगी जो आपके शरीर को एक निर्धारित खाने की योजना के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अतिरिक्त, हर दिन एक ही समय के लिए अपने दोपहर के भोजन की योजना बनाने से आपको एक लंबे ब्रेक की योजना बनाने का एक तरीका मिल जाता है।

6. नियमित प्रतिक्रिया मांगें (Ask for regular feedback)

जैसे आपकी टीम के साथ नियमित रूप से सामना करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही अपने पर्यवेक्षकों (supervisors) से नियमित प्रतिक्रिया मांगना यह समझने के लिए आवश्यक है कि आपकी टीम कैसे आगे बढ़ती है और मैनेजर्स आपके प्रदर्शन को कैसे देखते हैं। यह जानना कि आप कहां सुधार कर सकते हैं, साथ ही आपके काम के पहलू जो स्टैण्डर्ड से ऊपर हैं, आपको अपने काम के बारे में उत्साहित रहने में मदद कर सकते हैं।

7. एक स्वस्थ दिनचर्या विकसित करें (Develop a healthy routine)

अपने लिए एक स्वस्थ दिनचर्या विकसित करने के लिए दिन में खाली समय का उपयोग करें। जबकि आपको कम से कम 1 घंटे के गहन व्यायाम को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप पूरे दिन चल रहे हैं और शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। स्वस्थ रहने से आपके काम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है।

8. विकर्षणों को सीमित करें (Limit distractions)

जितना हो सके अपने पूरे घर में आपको मिलने वाले विकर्षणों को सीमित करें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए अपने वातावरण से विकर्षणों को दूर करना महत्वपूर्ण है। अपनी उत्पादकता को प्रभावित करें।

