कफ की समस्या में इन खाने की चीजों से रखें खुद को दूर

शरीर में वात, कफ, पित्त (Vata, Kapha, Pitta) ये तीन दोष मौजूद होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी गड़बड़ा जाए तो शरीर को हानि पहुंचती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि कफ बिगड़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते कफ का ज्यादा बनना, साइनस sinus की समस्या, कंजेशन congestion जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने खाने पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो इस समस्या को कम कर सकते हैं। क्योंकि कफ से जुड़ी समस्या में खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। पर बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि खाने में क्या न खाएं। इसलिए आज आपको इस लेख के जरिए हम यह जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं।

कफ की समस्या में न करें खाने की इन चीजों का सेवन Do not consume these food items in case of cough in hindi

तला हुआ खाना न खाएं (Do not eat fried food) - अगर आपको कफ की समस्या है, तो तले हुए खाने से दूरी बना लें। क्योंकि ज्यादा तलन खाने से कफ ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। कफ में तेल का सेवन करना बहुत कम कर देना चाहिए।

ठंडी चीजों का सेवन न करें (Do not consume cold things) - कफ होने पर ठंडी चीजों का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दें। ठंडा खाने या पीने से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक सूख सकता है, जिसके कारण सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। और खांसी भी ज्यादा बढ़ सकती है।

कैफीन युक्त चीजों का सेवन न करें (Do not consume things containing caffeine)- अगर आपको कफ की समस्या हो रही है, तो कैफीन युक्त चीजों का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दें। कैफीन गले को सुखाने का काम करती है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

डेयरी प्रोडक्ट (Dairy product) - अगर आप दूध, दही, चीज आदि के शौकीन हैं, तो कुछ समय के लिए इनका सेवन करना बंद करें। क्योंकि इन चीजों के सेवन से कफ बहुत अधिक मात्रा में बनता है। जिससे बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।