दांतों की चमक को बढ़ाए, ये आसान उपाय: Daaton Ki Chamak Ko Badhae, Ye Aasaan Upay 

दांतों का पीलापन कई चीजों को दर्शाता है। इससे सबसे पहले ये पता चलता है कि आप या तो कुछ ऐसा खाते एवं पीते हैं जो दांतों के लिए सही नहीं है। वहीं अगर आप अपने दाँतों में पीलेपन से परेशान हैं और उनको बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बेहद आसान से एक तरीके का इस्तेमाल करना है और आपको उससे काफी लाभ होगा।

आपका चेहरा और चेहरे में मुँह के अंदर मौजूद दाँत सबके सामने आते हैं। अगर आप अपने दाँतों की चमक को ठीक नहीं रखते हैं तो लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे भी आपको खुद भी ऐसा लगेगा जैसे आप अजीब से लग रहे हैं। दांतों में से बदबू आएगी और शरीर को अजीब सा महसूस होगा।

महंगे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, बेहतरीन जूते और वो स्पाइक वाले बाल या फिर फिटनेस बैंड भी आपको लोगों के बीच में वो लोकप्रियता नहीं दिला सकेगा जो आपको दांतों का पीलापन दिला देगा। बस फर्क इतना है कि इसकी वजह से लोकप्रियता नीचे ही जाएगी जो अच्छी बात नहीं है। आइए आपको वो आसान सा तरीका बताते हैं जिससे आपके दांतों का पीलापन गायब हो जाएगा।

दांतों की चमक को बढ़ाए, ये आसान उपाय: Daaton Ki Chamak Ko Badhae, Ye Aasaan Upay

दांतों की चमक के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें: Use Strawberry for Teeth Whitening Benefits in Hindi

स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। वैसे आप चाहें तो इसका सेवन कर सकते हैं या फिर अगर ऐसा करने का मन ना हो तो एक या एक से ज्यादा स्ट्रॉबेरी को मसल लें और उसको फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ढ़क कर रख दें या फिर उसी समय ही इसका इस्तेमाल करें जब आपको खाना है या जब इस्तेमाल करना है।

सफेद दाँतों के लिए कैसे करें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल: How to use Strawberry for white glowing teeth in Hindi

स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करने के लिए आप या तो इसका सेवन कर सकते हैं या फिर इसको अपने टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करते ही आपको काफी लाभ प्राप्त होगा जो एक बेहद अच्छी बात है। आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है इसलिए दांतों की सेहत का ध्यान रखें।

स्ट्रॉबेरी भला कैसे करती है दांतों को सफेद: How does Strawberry make your teeth whiter in Hindi?

स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड (Malic Acid) होता है जो आपके दांतों को सफेद करने के काम में आता है। अगर आप अबतक डॉक्टर के पास जाकर अपने दाँतों को सफेद करवा रहे थे और हर महीने या कुछ महीनों में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डेंटिस्ट को दाँत सफेद करने के लिए दे रहे थे तो अब ऐसा ना करें।

वैसे आपका डेंटिस्ट भी मैलिक एसिड का ही इस्तेमाल करता है। जब वो चीज आपको मुफ्त में मिल सकती है तो फिर भला डॉक्टर के पास क्यों जाना। आप सिर्फ पाँच दिन ऐसा कर लें और आपको परिणाम दिखने लगेगा। ये परिणाम केमिकल फ्री होगा और आपको बेहद अच्छा महसूस करवाएगा जो एक अच्छी बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla