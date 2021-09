क्या आपका बाथरूम और टॉयलेट क्लीनर आपकी सेहत को खराब कर रहा है?: Kya Aapka Bathroom Aur Toilet Cleaner Aapki Sehat Ko Kharaab Kar Raha hai 

बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने शरीर से गंदगी को दूर करते हैं। आज कल के दौर में बाथरूम और रेस्टरूम एक साथ ही होते हैं इसलिए जब आप मल या मूत्र को बाहर करते हैं उस दौरान भी आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या आपको अपने बाथरूम को साफ करने की जरूरत नहीं है?

जी हाँ, आपको इसकी सख्त जरूरत है। हम सबका शरीर कुछ इस तरह से बना है कि वो भोजन को कई प्रकार से ग्रहण करता है। आपकी त्वचा आस पास मौजूद महक का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि आपको स्किन कैंसर होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका बाथरूम क्लीनर कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है?

अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड के बाथरूम या टॉयलेट क्लीनर, खासकर टॉयलेट क्लीनर के अंदर मौजूद तत्व या उससे जुड़ी चेतावनी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा होता है कि आप उसकी महक या उससे जुड़ी वेपर्स का सेवन ना करें। आप स्वयं नहीं करते हैं पर आपके नथुने हर महक को महसूस करते हैं। क्या ये आपके लिए नुकसानदेह है? आइए जानते हैं।

नुकसान हो रहा है: You are getting problems

आपके शरीर में इतनी बीमारियाँ जिनमें सांसों, फेफड़ों और त्वचा से जुड़ी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्या आपने ये सोचा है कि इस तरह की बीमारियाँ क्यों होती हैं? अगर आपको अब भी नहीं समझ आया हो तो बाथरूम एवं टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक केमिकल्स इसका कारण हैं।

क्या हैं उपाय?: What are the solutions?

ऐसे में या तो आप बाथरूम या टॉयलेट को ना ही साफ करें, पर क्या ये संभव है? जाहिर है कि इस बात का जवाब ना होगा तो ऐसे में क्या क्या जाए जिससे ये दिक्कत ना हो? इसका इलाज है और हम आपको यहाँ पर खासतौर पर बाथरूम और टॉयलेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उस तरीके को बताते हैं जिससे आप इन बाथरूम और टॉयलेट क्लीनर से बेहद कम दाम में घरेलू क्लीनर बना सकते हैं और जिनका प्रभाव सेहत पर भी खराब नहीं होगा।

बाथरूम और टॉयलेट के लिए:

आप किसी भी किराने की दुकान से एक एक पैकेट सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को ले लें और दोनों को एक साथ मिलाकर उसका इस्तेमाल करें। इसके परिणाम देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि ना तो इसमें से हानिकारक बदबू आएगी और ना ही किसी भी प्रकार के केमिकल से आप किस भी जल में रहने वाले जीव को नुकसान पहुचाएंगे।

वहीं अगर आप इन केमिकल से बने टॉयलेट और बाथरूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे ना सिर्फ खतरनाक महक का सामना करना पड़ेगा जो आपके शारीरिक अंगों को नुकसान देगा बल्कि आगे चलकर वही रेसिडुअल वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होकर हमारे भोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों के लिए इस्तेमाल होता है और जीवन का हिस्सा बनता है।

