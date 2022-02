जलजीरा (Jaljeera), लोगों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए सेवन किया जाता है। यह न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि स्कर्वी (scurvy) जैसी बीमारियों के इलाज में भी मदद करता है। यह एक बेहतरीन ड्रिंक है और इसमें कैलोरी की मात्रा के बारे में लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यह लौ इन कैलोरी ड्रिंक हैं। जलजीरा पीने से एसिडिटी, मतली, मासिक धर्म में ऐंठन और यहां तक कि कब्ज का इलाज किया जा सकता है।

यह एक पौष्टिक ड्रिंक है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। यह पाचन के लिए अद्भुत काम करता है और गर्मियों में बहुत पसंद किया जाने वाला ड्रिंक है। यह एक प्यास बुझाने वाला और वातित पेय (aerated beverages) पदार्थों की तुलना में एक बेहतर विकल्प है जिसमें बहुत अधिक कैलोरी होती है। इसमें मौजूद अदरक की वजह से यह पेट को आराम पहुंचाता है और पेट में ऐंठन के कारण होने वाले दर्द का इलाज करने में मदद करता है। यह एक फ्लेवर्ड ड्रिंक है और लोग इसे ठंडा करके पीना पसंद करते हैं। यह पाचन में सहायता करता है और एसिडिटी और नाराज़गी से राहत देता है। परन्तु इसके अनेक फायदों के साथ नुकसान भी है, आइये लेख को आगे तक पढ़ें -

जलजीरा के फायदे और नुकसान : Jaljeera Ke Fayde Aur Nuksan In Hindi

जलजीरे के फायदे :-

गैस की समस्या से छुटकारा (Cures indigestion)

जलजीरा बेहतरीन स्वाद के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यह स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखता है। यदि आप दिन में दो बार जलजीरा का सेवन करें तो आप आपका पेट साफ रहता है और इससे मतली एवं चक्कर आने की समस्या भी खत्म होती है। इसके अलावा पेट की अन्य समस्याओं जैसे कि उल्टी, ऐंठन और गठिया आदि से भी काफी राहत मिलती है।

वजन कम करने के लिए (Helps in weight loss)

मोटापे से परेशान या वजन घटाने वाले लोग भी जलजीरा के इस्तेमाल से लाभान्वित हो सकते हैं। गर्मियों के दिन में पिए जाने वाला शिल्पी के रूप में जलजीरा अपने कम कैलोरी के कारण आपके शरीर को का वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को डिटॉक्स उपाय भी करता है।

डिहाइड्रेशन करे दूर (Prevents Dehydration)

गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या बेहद आम होती है, ऐसे में अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप जलजीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला काला नमक आपकी आँतों की गैस से लड़ता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का काम करता है। यह सीने में जलन और लू लगने से भी आप को बचाता है।

जलजीरे के नुकसान :-

हाई ब्लड प्रेशर में ना लें (Not to be taken by high blood pressure patient)

जलजीरा में ब्लैक साल्ट (Black salt) मौजूद होता है, हाई ब्लॉउड प्रेशर में जलजीरा का सेवन स्वास्थ के लिए हानिकारक माना गया है।

हालहीं में माँ बानी महिलाए ना ले (Not for lactating women)

गर्भवती महिलाए व हालहीं में माँ बानी महिलाओं को जलजीरा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। यह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है।

एलर्जिक लोग ना लें (Not for sensitive people)

यदि आप विटामिन C, जीरा या जलजीरा में मौजूदा किसी भी सामग्री से एलर्जिक है तो इसका सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा।

