जानिए पुरुष में गंजेपन की क्या है वजह - Janiye purusho me ganjepan ki kya hai wajah

महिलाओं और पुरुषों दोनों में बाल झड़ने की समस्या होती है। दोनों के सिर के बाल अलग-अलग हिस्सों में झड़ते हैं। महिलाओं में सिर के बाल आगे के हिस्से और कानों के पास के झड़ते हैं तो वहीं, पुरुषों में माथे के पास के बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं। एक उम्र के बाद ज्यादातर पुरुषों के बाल गिरने लगते हैं। कुछ लोगों का तो स्कैल्प भी दिखाई देने लगता है। बालों का उगना हार्मोनल बदलाव के कारण होता है तो वहीं हार्मोनल बदलाव के कारण भी बाल झड़ते हैं।

गंजपेन की वजह (cause of baldness)

बाल झड़ने की एक और बड़ी वजह है एस्ट्रोजेनेटिक एलोपिका (मेल पैटर्न बॉल्डनेस) है जो पुरुषों में पाए जाने वाले DTH हॉर्मोन (डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन) का बैलेंस बिगड़ने के कारण होती है। इसमें पुरुषों के सिर के एक हिस्से से बाल तेजी से निकलने लगते हैं। एक शोध के मुताबिक, 30 प्रतिशत पुरुषों में इस समस्या की शुरुआत 30 साल की उम्र तक आते-आते हो जाती है।

गंजेपन का मुख्य कारण हार्मोनल बदलाव (Hormonal changes are the main cause of baldness)

साइंस की माने तो, सिर या शरीर पर बालों के उगने के पीछे हार्मोनल कारण होते हैं और यही झड़ने के वजह भी। एक रिपोर्ट में गंजेपन को लेकर हुई एक रिसर्च के हवाले से बताया गया था कि इसके लिए एक यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बड़ी वजह बनते हैं।

गंजापन के अनुवांशिक कारण (genetic causes of baldness)

कई बार यह सामने आया है कि, गंजेपन की समस्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आती है। यानी पिता के साथ गंजेपन की समस्या बेटे को भी हो सकती है। इसे एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक समस्या कहते हैं। दरअसल, मानव शरीर में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में बदल देते हैं, जो बालों को कमजोर और पतला करने का कारण होता है। आमतौर पर हार्मोन में इस तरह के बदलाव करने वाले एंजाइम जींस में मिले होते हैं। इस वजह से यह ज्यादातर आनुवांशिक होता है।

