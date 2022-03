आपकी इन्द्रियाँ आपको दुनिया के साथ जोड़े रखने का एक माध्यम जैसी होती हैं। आपके 5 सेंस ऑर्गन्स यानी इन्द्रियाँ में से एक सुनने की शक्ति भी है। इस लेख में हम आपको सुनने की शक्ति बढ़ाने (Hearing Disability) के लिए घरेलू उपचार (Home Remedies) बताने जा रहे हैं। सुनने की शक्ति अन्य कारणों से कम या हलकी हो सकती है। पूरी तरह से बेहरे होने पर पीड़ित को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती हैं। पर हल्का सुनाई देने पर या कम सुनाई देने पर यह घरेलू उपचार काम करेंगे। आप चिकित्सा के साथ भी इन नुस्खों को कर सकते हैं। सुनने की शक्ति कम होने के कुछ कारण यह भी हो सकते हैं:- तेज़ आवाज़ में गाना सुनना, देर तक ईरफ़ोन/हैडफ़ोन का उपयोग करना, कान को हवा के सीधा संपर्क में लाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल आदि। आइये जाने सुनने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं।

कानों की सुनने की शक्ति कैसे बढ़ाएं : Kaano Ki Sunne Ki Shakti Kaise Badhaye In Hindi

1. सरसो के तेल का उपयोग (Use Of Mustard Oil)

सरसो का तेल भी कानों की सुनने की समस्या में बहुत उपयोगी होता हैं। इसके लिए आप सरसो का तेल के साथ शहद मिलाकर रोज़ाना 2-3 बूँद दिन में 3 बार डालें। इससे सुनने की क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा।

2. प्याज (Onion)

प्याज में एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं जो कम सुनने की समस्या में मदद कर सकता है। इसी कारण से आप अपने आहार में प्याज शामिल कर लें। आप प्याज को गरम करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं, एक मोठे कपडे में रखकर प्याज को 15 मिनट के लिए गरम कीजिये और उसे 5 मिनट के लिए अपने कानों पर रखिए, ऐसा प्रतिदिन करने से मदद मिलेगी।

3. बादाम का तेल (Almond Oil)

बादाम खासकर कड़वे बादाम सुनने की क्षमता को बढ़ाने की लिए काफी फायदेमंद होते हैं। बादाम का प्रयोग किया और उनके सुनने की शक्ति में सुधार हुआ। इसके लिए आप बादाम का सेवन करें या फिर कड़वे बादाम का तेल अपने कानों में रोज़ाना 2 बार लगाए।

4. दालचीनी और शहद (Cinnamon And Honey)

दालचीनी और शहद का उपयोग करें। यह आपके सुनने की क्षमता में सुधार लाएगा। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चमच दालचीनी मिलकर रोज़ाना सुबह पिएं। आप रात को दालचीनी के तेल को सोने से पहले अपने कानों में दाल सकतें।

5. एप्पल साइडर विनेगर (Apple cider vinegar)

एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने से भी सुनने की शक्ति में मदद मिलेगी। 1 गिलास पानी में 1 चमच ACV (एप्पल साइडर विनेगर) मिलकर पिएं।

6. लहसुन (Garlic)

आप लहसुन के तेल का उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 बूँद रोज़ाना अपने कानों में डालें या आप अपने आहार में लहसुन का सेवन करें। रोज़ाना 2-3 लहसुन की काली खा सकते हैं यह सुनने की शक्ति के लिए फायदेमंद होगा।

7. कम सुनने के कारणों पे ध्यान देना शुरू करें (Focus on the reasons behind hearing disability)

जितने भी कारण ऊपर बताए गए हैं उन पर ध्यान दें। यह आपकी स्तिथि को सुधार सकता हैं और पूर्ण रूप से बेहरा होने से बचाव कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar