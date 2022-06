काला जीरा से दूर हो सकता हैं मोटापा, पेट दर्द जैसी ये 5 समस्याएं : Kale Jire Se Dur Ho Sakta Hai Motapa, Pet Dard Jaise 5 Samasya

काले जीरे में कई औषधीय गुण होते हैं। काले जीरे के सेवन से शरीर को कई लाभ मिलते हैं जैसे लोग इसके सेवन से मोटापा दूर कर सकते है, इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं ज‍िससे स‍िर का दर्द, दांत का दर्द, पेट दर्द दूर होता है। घाव या इंफेक्‍शन, फुंसी जैसी समस्‍याओं में भी काला जीरा फायदेमंद होता है। काला जीरा खाने में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके सेवन से शरीर को बहुत लाभ मिलता है। जानते हैं काले जीरे के फायदे।

काला जीरा से दूर हो सकता हैं मोटापा, पेट दर्द जैसी ये 5 समस्याएं -

मोटापा कम करने के ल‍िए (Black cumin helps to get rid of obesity) - वजन कम करने के लिए काले जीरे का सेवन लाभकारी होता है। इसके सेवन से पेट साफ होता है और शरीर में चर्बी इकट्ठा नहीं होती।

पेट दर्द होने पर (Black cumin cures stomach pain) - पेट में दर्द के कारण कई हो सकते हैं जैसे गैस की समस्‍या, दस्‍त, पेट में कीड़े होना आद‍ि, इन सब समस्‍याओं से बचने के ल‍िए काले जीरे का सेवन फायदेमंद होगा।

फुंसी होने पर इस्‍तेमाल करें (Black cumin cures pimple) - अगर किसी व्यक्ति की स्‍क‍िन पर फुंसी जैसी समस्‍या है तो ऐसे में आप काले जीरे का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। काले जीरे में एंटी-बैक्‍टीर‍ियल गुण होते हैं, इससे फुंसी में मौजूद पस कम होता है और फुंसी जल्‍द ही ठीक हो जाती है।

दांत का दर्द दूर करने के लिए (Black cumin cures tooth ache) - अगर किसी व्यक्ति के दांत में दर्द है तो ऐसे में आप काले जीरे का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। काले जीरे को पीसकर उसका पेस्‍ट दांत पर लगाएं और कुछ देर बात कुल्‍ला कर लें, इससे दांत का दर्द दूर हो जाएगा।

इम्‍यून‍िटी के लिए (Black cumin boost immunity) - काले जीरे का सेवन करने से शरीर की रोग प्रत‍िरोधक क्षमता बढ़ती है। इम्‍यून‍िटी बढ़ाने के ल‍िए आप गुनगुने पानी में काले जीरे का पाउडर म‍िलाकर पी सकते हैं। अगर आपको एनर्जी कम लग रही है या थकान महसूस हो रही है तो भी आप काले जीरे का सेवन कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

