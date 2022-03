कीचड़ में खिलने वाले खूबसूरत कमल के फूल (Lotus) का इस्तेमाल अक्सर पूजा-पाठ में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कमल के फूल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, यह रोग व समस्या के इलाज के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार कमल शीतल, स्वाद में मधुर होता है। हृदय के लिए और त्वचा का रंग निखारने में यह एक उत्तम रसायन है। इसके अलावा जी मचलना, अतिसार, प्रवाहिका, मूत्र विकार, त्वचा के रोग, बुखार, दुर्बलता, बवासीर, वमन, रक्तस्त्राव में भी गुणकारी है।

कमल के फूल (Lotus) के औषधीय गुण, ब्लड प्रेशर और तनाव से राहत दिलाए : Lotus Benefits In Hindi

1. गांजापन दूर करे (Treats Baldness)

बराबर भाग में नीलकमल, बहेड़ा फल मज्जा, तिल, अश्वगंधा, अर्ध-भाग कमल के फूल तथा सुपारी की त्वचा को पीस लें। इसे सिर में लेप करने से गंजेपन की समस्या में लाभ होता है।

2. सिर और आँखों की ठंडक के लिए (Gives pleasant feeling to eyes and head)

कमल की जड़ को दो गुनी मात्रा के नारियल के तेल में मिलाकर छान लें। तैयार तेल को नियमित रूप से सिर पर लगाने से सिर और आँखों में ठंडक की अनुभूति होगी।

3. खुनी बवासीर में कमल के फूल का सेवन (Treats Piles)

मक्खन और मिसरी के साथ कमल की केसर का नियमित सेवन करने से खुनी बवासीर में लाभ होता है।

4. त्वचा रोगों में कमला से इलाज (Treats Skin Disease)

पानी में कमल की जड़ को घिसकर त्वचा के रोग दाद, खाज, खुजली पर लगाने से आराम मिलता है।

5. रूसी का इलाज (Clears out dandruff)

नीलकमल के फूल के केशर को तिल तथा आँवले के साथ पीस लें। इसमें मुलेठी मिलाकर सिर में लेप करने से रूसी खत्म होती हैं।

6. ह्रदय और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए (Strengthens Heart And Mind)

कमल की जड़ का चूर्ण एक चम्मच की मात्रा में एक चम्मच मिसरी के साथ नियमित रूप से सेवन करने पर ह्रदय और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है।

7. खांसी का इलाज (Cures Cough)

1-2 ग्राम कमल की बीज के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पित्त दोष के कारण होने वाली खांसी ठीक हो जाती है।

8. स्ट्रेस की समस्या से परेशान हैं, कमल के फूल की चाय पिएं? (How To Make Lotus Tea?)

गैस पर पैन में 2 कप पानी रखें और इसमें उबाल आने दें। अब इसमें एक कमल के फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर डाल दें। पानी जब आधा बच जाए तो गैस बंद कर दें। इसमें आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इसे छानकर पिएं। इसमें आपको चीनी नहीं डालना। फीका स्वाद लगे, तो गुड़ या फिर शहद मिला सकते हैं। स्ट्रेस की समस्या से परेशान हैं, तो कमल के फूल से तैयार इस हर्बल टी का सेवन जरूर करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar