मध्यम आयु वर्ग या बुजुर्ग आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली कमर दर्द एक आम स्वास्थ्य समस्या है। अनुचित आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, मांसपेशियों में तनाव, खराब मुद्रा, गठिया और कशेरुक डिस्क की समस्या इस स्वास्थ्य समस्या को ट्रिगर कर सकती है। कमर दर्द इतना गंभीर हो सकता है कि यह आपकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को भी सीमित कर सकता है। इस समस्या में आप कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं। यह लेख कमर दर्द के घरेलू उपचार के बारे में है।

यदि कमर में होता है दर्द तो अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय - Kamar Dard Ke Gharelu Upay In Hindi

1. एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक्स का सेवन करें (Drink anti-inflammatory drinks)

जब आप नियमित रूप से एंटी-इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आपके रक्त में कई एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और यहां तक कि कैंसर विरोधी एजेंट भी बन सकते हैं। समय के साथ, ये शक्तिशाली एजेंट शरीर में इंफ्लमैशन प्रतिक्रियाओं को कम करने या समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चेरी का रस, अदरक की चाय या ग्रीन टी और हल्दी की चाय के सेवन से कमर दर्द को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए किया जा सकता है।

2. प्रयाप्त नींद लें (Get enough sleep)

जब आप रात को चैन की नींद लेते हैं, तो दिन में आपकी पीठ में दर्द कम होगा। आराम की नींद से उपचार के लाभ हो सकते हैं और आप ऐसे तरोताजा और कम तनाव महसूस कर सकते हैं।

3. योग का सहारा लें (Gently stretch your joints and soft tissues through yoga)

योग आपकी पीठ और कमर को फैलाने, मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार, रक्त परिसंचरण के माध्यम से उपचार पोषक तत्वों के वितरण को बढ़ाने और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप योग शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे स्ट्रेच करें और तभी आगे बढ़ें जब आप बिना दर्द के सहज महसूस करें। धीरे-धीरे, ऐसे आप अपनी दिनचर्या में और अधिक खिंचाव जोड़ पाएंगे। योग के लिए एक आदर्श समय सुबह-सुबह आपकी रीढ़ को ढीला करने और आपकी कमर में अकड़न और दर्द को कम करने में मदद करता है।

4. ध्यानपूर्वक ध्यान करने का प्रयास करें (Try mindful meditation)

ध्यान एकाग्रता में सुधार करने, फील-गुड हार्मोन (endorphins) को छोड़ने और चिंता और तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। ध्यान के माध्यम से, आप अपने कमर को दर्द को महसूस करने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए एक शांत-अंधेरा कमरा खोजें और सुबह 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें।

5. एक सेल्फ-एक्टिवेटिंग हीट पैच को रखें (Keep a self-activating heat patch handy)

शरीर के संपर्क में आने पर सक्रिय होने वाले हीट पैच लॉन्ग ड्राइव के दौरान या आपके ऑफिस डेस्क / बेडसाइड टेबल ड्रॉअर में रखने के लिए एक बेहतरीन उपकरण हैं। ये हीट पैच जल्दी से सक्रिय हो जाते हैं, आपके कपड़ों के अंदर पहने जा सकते हैं और आपके कमर दर्द को दूर करने के लिए गर्मी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करते हैं। पैकेज के निर्देशों का पालन करें और त्वचा की क्षति को रोकने के लिए पैच को लंबे समय तक पहनने से बचें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar