जानना चाहते हैं कि करीना कपूर अपनी खूबसूरत त्वचा को कैसे बनाए रखती हैं? जहां उनके आहार और व्यायाम ने उन्हें पतला फिगर बनाए रखने में मदद की है, वहीं करीना कपूर की त्वचा में निखार लाने के ब्यूटी टिप्स ने उनकी त्वचा को बदलने में मदद की है। करीना कपूर खान कभी भी अपने प्रशंसकों को प्रेरित करने में विफल नहीं होती हैं और उनका स्टाइल और लुक हमेशा ट्रेंडसेटर होता है।

हमने करीना कपूर से ग्लोइंग स्किन के लिए बेहतरीन टिप्स सूचीबद्ध किए हैं जो आपके स्टाइल गेम को भी बढ़ा सकते हैं। ग्लोइंग स्किन के लिए इन सभी टिप्स को लागू करना आसान है, भले ही बॉलीवुड की रानी इनका पालन करती हैं।

अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करती हैं Kareena Kapoor Khan, जानिए उनकी ब्यूटी टिप्स - Kareena Kapoor Exclusive Beauty Tips In Hindi

1. चमकती त्वचा के लिए करीना कपूर की गुप्त सामग्री (Kareena Kapoor's secret ingredients for glowing skin)

करीना रोजाना नारियल पानी पीती हैं, उनका गुप्त तत्व जो उनकी त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें पोटेशियम और कई पोषक तत्व होते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लंबे व्यायाम के बाद फायदेमंद यह एक ऐसा स्रोत है जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट करता है। नारियल पानी पीना करीना कपूर के टॉप ब्यूटी टिप्स में से एक है।

2. कंटूरिंग आपकी विशेषताओं को निखार सकती है (Contouring can accentuate your features)

परफेक्ट ग्लैम लुक पाने के लिए कंटूरिंग की बड़ी समर्थक करीना कपूर खान को लगता है कि यह निश्चित रूप से उनके लिए शानदार तरीके से काम करता है। कॉन्टूरिंग उसके जैसी ऊंची चीकबोन्स वाले किसी को भी सूट करती है क्योंकि यह उसके फीचर्स पर फोकस बढ़ाने में मदद करता है। करीना कपूर मेकअप टिप्स में से एक, जब भी वह ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो वह अपनी विशेषताओं को उजागर करने के लिए कॉन्टूरिंग का उपयोग करती हैं। परफेक्ट लुक पाने के लिए कंटूर पाउडर को अपने गालों और जॉलाइन पर पूरी तरह से लगाना महत्वपूर्ण है। डार्क कंटूर के साथ इसे ब्लेंड करने और हाइलाइटर का इस्तेमाल करने से उन्हें शार्प लुक बनाने में मदद मिलती है।

3. एक चीज जिसे वह कभी मिस नहीं करती हैं (Remove your makeup before bed)

करीना कपूर की त्वचा की देखभाल में बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप को सख्ती से हटाना शामिल है। ऐसा कम ही होता है कि शूटिंग के बाद थक जाने पर भी वह इस अहम हिस्से को मिस कर जाती हैं।

4. स्किनकेयर रूटीन का सबसे महत्वपूर्ण कदम (Most Important Step in Your Skincare Routine)

करीना कपूर का स्किन केयर प्लान काफी आसान है। जबकि वह सीटीएम (क्लीन्ज़, टोन और मॉइस्चराइज़) रूटीन का पालन करने की कोशिश करती है, सबसे महत्वपूर्ण कदम जिस पर वह हमेशा ध्यान केंद्रित करती है वह है अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज़ करना। वह हमेशा एक मॉइस्चराइजर लगाती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसकी त्वचा हर समय हाइड्रेटेड रहे। अपने व्यस्त और यात्रा से भरे कार्यक्रम के साथ, उनकी त्वचा कई बार रूखी हो जाती है, इसलिए वह हर समय एक मॉइस्चराइजर अपने पास रखती हैं।

5. ग्लोइंग स्किन के लिए डाइट फॉलो करने का महत्व (Importance of following diet for glowing skin)

करीना का मानना है कि स्वस्थ शरीर के लिए उचित स्वस्थ आहार बेहद जरूरी है। कोई भी व्यायाम और व्यायाम अनुचित आहार के दुष्प्रभावों को संतुलित नहीं कर सकता है। वह धार्मिक रूप से अपने आहार विशेषज्ञ रुतुजा दिवेकर के आहार योजना का पालन करती हैं और दिन भर में घर के बने भोजन और कई भोजनों से जुड़ी रहती हैं। आहार में मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, चावल, दाल, दही और चपाती शामिल हैं। वह यह भी सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें रोजाना 8 घंटे की नींद मिले।

6. उबला हुआ पानी पिएं (Drink boiled water)

यह सुनने में जितना आसान लगता है, लेकिन स्वस्थ शरीर और त्वचा के लिए मजबूत मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। करीना यह सुनिश्चित करती हैं कि वह रोजाना 8-10 गिलास उबला हुआ पानी पीएं। वह वातित पेय से भी दूर रहती हैं। उबला हुआ पानी पीने से बैक्टीरिया को मारने में मदद मिलती है जो संक्रमण को रोकता है। साथ ही गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

