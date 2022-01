कायम चूर्ण के फायदे : Kayam Churan Ke Fayde

कायम चूर्ण का इस्तेमाल अक्सर ज्यादातर पेट से जुड़ी समस्या के लिए किया जाता हैं। कब्ज की परेशानी में कायम चूर्ण के फायदे (kayam churna benefits in hindi) किसी दवा से कम नहीं हैं। लेकिन कायम चूर्ण का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, वरना यह शरीर के लिए नुकसानदायक (kayam churna side effects in hindi) भी हो सकता हैं। लोगों की बढ़ती उम्र, कम शारिरिक गतिविधि व गलत खानपान, खासकर ऑयली फूड व फास्ट फूड का सबसे बुरा असर पेट पर पड़ता हैं। जिसकी वजह से पेट में विभिन्न समस्याएं होने लगती हैं। पेट की इन समस्याओं मे कब्ज, गैस, एसिडिटी व सीने में जलन प्रमुख हैं। पेट की इन समस्याओं को दूर करने के लिए कायम चूर्ण का इस्तेमाल (kayam churna use in hindi) किया जाता हैं।

कायम चूर्ण के फायदे | Kayan Churna ke Fayde / Kayam Churna Benefits in Hindi

कब्ज के लिए - Benefits for Constipation - कायम चूर्ण के फायदे (kayam churna benefits hindi) पेट की पुरानी से पुरानी कब्ज के लिए बेहतरीन हैं और इसे कब्ज की रामबाण दवा माना जाता हैं।

अल्सर की समस्या में - अनियमित खानपान, फास्ट फूड्स व बहुत ज्यादा तीखा भोजन करने की वजह से पेट के घाव व छाले होने लगते हैं, जिसे पेट के अल्सर के नाम से जाना जाता हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द, जलन व उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कायम चूर्ण पेट के अल्सर के लिए लाभदायक (kayam churna ke fayde) होता हैं, इसमें मौजूद जड़ी बूटियों पेट को राहत देने और पेट के अल्सर को ठीक करने का कार्य करती हैं।

पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक - पाचन शाक्ति के मजबूत करने के लिए कायम चूर्ण के फायदे (kayam churna benefits in hindi) देखे जा सकते हैं। इसके सेवन से भोजन को पचने में आसानी होती हैं, जिस वजह से पाचन तंत्र पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता और पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ने लगती हैं। एक अच्छी सेहत के लिहाज से पाचन तंत्र का मजबूत रहना बहुत आवश्यक होता हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

