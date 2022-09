खाली पेट ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, हो सकते हैं कई बड़े नुकसान 

पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए प्रतिदिन 3 लीटर पानी यानी 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। पानी ठंडा हो या गर्म, इसे पीने से स्वास्थ्य को अनेक लाभ मिलते हैं और सबसे ज्यादा लाभ सुबह पानी पीने के होते हैं। पानी पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन कई बार इसके लाभ नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकते हैं। दरअसल खाली पेट बहुत ज्यादा पानी पीने से बहुत सी समस्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं खाली पेट ज्यादा पानी पीने से होने वाली समस्याओं के बारे में।

खाली पेट ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, हो सकते हैं कई बड़े नुकसान - Khali Pet Jyada Pani Nahi Pina Chahiye, Ho Sakte hain Kai Bade Nuksan In Hindi

पेट संबंधी हो सकती है परेशानी (There may be stomach problems) - अगर आप सुबह खाली पेट अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, तो इससे पेट दर्द (Stomach pain) की समस्या हो सकती है।

गर्भवती महिला न करें सेवन (pregnant women should not consume) - गर्भवती महिला को सुबह खाली पेट पानी (Pregnant Women) नहीं पीना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं की परेशानियां बढ़ सकती है।

स्किन एलर्जी होने पर न करें सेवन (Do not consume if you have skin allergy) - जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या किसी प्रकार की स्किन एलर्जी ( skin allergy) होती है, उनको भी खाली पेट पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।

जी मिचलाना (Nausea) - सुबह ज्यादा मात्रा में पानी पीने से उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। क्योंकि इससे पेट फूलने जैसी समस्या होने लगती है। इसलिए खाली पेट पानी पीएं। लेकिन जरुरत से ज्यादा नहीं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

