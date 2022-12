वैक्सिंग करवाने से पहले इन 4 बातों को जान लें, वरना हो सकते हैं नुकसान

अनचाहे बालों को हटाने के लिए महिलाएं अक्सर पार्लर जाकर वैक्सिंग करवाती हैं। वैक्सिंग करवाने से पैरों और हाथों की सुंदरता तो बढ़ती ही है साथ ही रूखी त्वचा और टैनिंग को हटाने में भी इससे मदद मिलती है। लेकिन महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सिंग को करवाने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। और वो क्या है आइए आगे लेख में जानते हैं।

सेंसिटिव स्किन का रखें खास ख्याल (Take special care of sensitive skin) - शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए आजकल महिलाएं व पुरुष दोनों ही वैक्सिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन वैक्सिंग को करवाने के पहले इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव न हो, क्योंकि ऐसा अगर है, तो आपको लाल रैशेज की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसलिए इस बात की जानकारी पहले ही अपने पार्लर वाली को दें।

अच्छी वैक्स का चुनाव करें (choose a good wax) - कभी भी वैक्स करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी वैक्स का ही चुनाव करें। क्योंकि यदि आप पूरानी या खराब वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी त्वचा पर रिएक्शन होने का खतरा बना रहता है।

वैक्स को करें टेस्ट (test the wax) - वैक्स करने के पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको उसको कोहनी पर टेस्ट करके देखना है कि वो आपको सूट कर रही है या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वैक्स आपको सूट कर रही है। इससे आप गंभीर रिएक्शन होने से खुद को बचा सकते हैं।

घाव का रखें ध्यान (take care of the wound) - वैक्स करवाने के पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके हाथ या पैरों पर किसी भी तरह की चोट न हो। क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है। साथ ही चोट और गहरी भी हो सकती है। इसलिए छोटी सी चोट भी क्यों न हो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उस जगह वैक्स न करवाएँ।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

