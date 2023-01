गोभी (Cabbage) एक क्रुसिफर (cruciferous) वाली सब्जी है जो आमतौर पर दुनिया के कई हिस्सों में खाई जाती है। यह अपने उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है और यह विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। हालांकि, गोभी के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं जिनका सेवन करने से पहले आपको पता होना चाहिए।

पत्तागोभी का सेवन करने से पहले ये 7 चौका देने वाले तथ्य जानना है ज़रूरी - Know These 7 Shocking Facts Before Consuming Cabbage In Hindi

1. इसमें गोइट्रोजेन्स होते हैं (Contains goitrogens): पत्तागोभी में गोइट्रोजेन्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं जो थायरॉयड ग्रंथि के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि आपके पास थायरॉयड की स्थिति है, तो बड़ी मात्रा में गोभी का सेवन करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है।

2. सूजन और गैस का कारण हो सकता है (May cause bloating and gas): गोभी एक उच्च फाइबर वाला भोजन है जो कुछ व्यक्तियों में गैस और सूजन का कारण बन सकता है। ज्यादा पत्ता गोभी खाने से भी पेट की परेशानी और अपच की समस्या हो सकती है।

3. अधिक मात्रा में सेवन करने पर हानिकारक हो सकता है (Can be harmful when consumed in large amounts): बड़ी मात्रा में गोभी का सेवन करने से "गोभी विषाक्तता" नामक स्थिति हो सकती है, जो सल्फ्यूरोफेन नामक जहरीले रसायन के निर्माण के कारण होती है। लक्षणों में मतली, उल्टी और दस्त शामिल हैं।

4. ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए हो सकता है हानिकारक (Can be harmful for people with blood clotting disorder): पत्तागोभी में विटामिन K होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है।

5. एलर्जी का कारण बन सकता है (Can cause allergic reactions): कुछ लोगों को गोभी से एलर्जी हो सकती है और पित्ती, खुजली और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है।

6. कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है (Can interact with certain medications): पत्तागोभी कुछ दवाओं जैसे रक्त को पतला करने वाली दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना महत्वपूर्ण है।

7. पत्तागोभी पर कुछ कीटनाशकों का होता है इस्तेमाल (Some pesticides are used on Cabbage): कीट और बीमारियों से बचाव के लिए पत्तागोभी में अक्सर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। अगर ठीक से न धुलें तो ये कीटनाशक हानिकारक हो सकते हैं। जैविक गोभी खरीदना या खाने से पहले उसे ठीक से धोना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

अंत में, गोभी एक पौष्टिक सब्जी है जो विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। हालांकि, गोभी के सेवन के संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों के बारे में पता होना जरूरी है। इसमें गोइट्रोजेन होते हैं, सूजन और गैस का कारण हो सकता है, बड़ी मात्रा में सेवन करने पर हानिकारक हो सकता है, रक्त के थक्के विकार वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, एलर्जी का कारण बन सकता है, कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है और इसमें कीटनाशक हो सकते हैं। बड़ी मात्रा में गोभी का सेवन करने से पहले एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है और इसका सेवन करने से पहले इसे ठीक से धोना सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

