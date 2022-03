सर्दियों में अपने बच्चों को फ्लू से कैसे बचाएं, जानिए टिप्स - Sardiyo me apne bacche ko flue se kaishe bachaye, janiye aasan tips

मौसम बदलते ही सबसे ज्यादा जिस बीमारी का खतरा रहता है वो है वायरल या फ्लू। ऐसे में अगर ये किसी को हो गया तो उसे कम से कम एक हफ्ते तक सही होने में लगेगा। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में खासकर बच्चों की देखभाल एक अहम काम होता है। ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में इसका खतरा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि, उनके अंदर इम्यूनिटी उतनी दृढ़ नहीं होती है। सर्दी के मौसम में अपने बच्चे को फ्लू से बचाने के लिए नीचे दिए गए कुछ चीजों फॉलो कर सकते हैं।

हॉट मालिश (Hot massage of children in winter)

सर्दी में शिशुओं को हर हाल में हॉट मालिश करनी चाहिए। इसके लिए सरसों तेल, ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। यहा फिर इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं। दिनभर में बच्चों की कम से कम दो बार मालिश जरूर करनी चाहिए।

योगर्ट (Yogurt is beneficial in protecting children from flu in winter)

अपने बच्चे की डाइट में प्रोबायोटिक शामिल करें खासकर सर्दी और फ्लू के मौसम में। प्रोबायोटिक बहुत ही लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। साथ ही हानिकारक कीटाणुओं से बच्चे को लड़ने में सक्षम बनाते हैं। इसके लिए योगर्ट और केफिर देना फायदेमंद रहेगा।

शकरकंद (Feed sweet potatoes to children to protect them from flu in winter)

बच्चों को रोज आधा शकरकंद देने से वो हेल्दी रहते हैं। फ्लू से बचने के लिए शकरकंद काफी असरकारी होता है। इसे विटामिन ए का खान माना जाता है जो मुंह, आंत और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के टिशू को मजबूत और हेल्दी रखता है। इसके साथ ही बच्चों को गाजर, आम, लाल शिमला मिर्च और सूखे खुबानी दे सकते हैं।

मीट (meat is effective to avoid flu in winter)

मीट में प्रोटीन की भारी मात्रा पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। बीफ और पोर्क के अंदर कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें जिंक भी मौजूद होता है जो, शरीर में टी-सेल बनाता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चे की डाइट में काजू, चने और राजमा भी देना फायदेमंद होगा।

फ्लू में असरकारी है चिकन सूप (Chicken soup is effective in flu)

फ्लू से बचाने के लिए चिकन सूप पिलाने बच्चे के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चिकन के अंदर कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सर्दी से लड़ने में मदद करते हैं और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होने के चलते बच्चे के रेस्पिरेट्री इंफेक्शन को ठीक करते हैं।

गर्म पेय पदार्थ (drink hot beverages with flu)

सर्दी, खांसी और फ्लू के समय में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। इससे बंद नाक, खांसी, छींक, खराब गला, सर्दी और थकान जैसी परेशानियां दूर होती है। बच्चों को डिकैफ़िनेटेड चाय में शहद डाल कर दे सकते हैं जो उनको खराब गले और खांसी से राहत दिलाएगा

