Kriti Sanon ने अपने अभिनय कौशल और अपने अच्छे लुक्स से हमारा दिल जीत लिया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे अनुशासन की आवश्यकता होती है कि कृति उतनी ही खूबसूरत दिखे जितनी वह दिखती है। चूंकि हम कृति सनोन के इतने विस्मय में हैं, इसलिए हमने आपके लिए उनकी सुंदरता और फिटनेस के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया है। इस लेख के माध्यम से हम कृति सेनन की ब्यूटी सीक्रेट्स को और बेहतर ढंग से जानेंगे।

बॉलीवुड की "मिमी" Kriti Sanon अपनी खूबसूरती को ऐसे रखती हैं मेंटेन, जानिए उनकी सीक्रेट ब्यूटी टिप्स - Kriti Sanon's Beauty Secrets In Hindi

1. CTM का पालन करें (Follow CTM)

सबसे महत्वपूर्ण कृति सनोन ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक है सीटीएम (क्लीनसे, टोन, मॉइस्चराइज़) नियम। यह त्वचा की देखभाल का सबसे बुनियादी नियम है और कृति इसकी कसम खाती है। यदि आपके पास अभी तक त्वचा की देखभाल की दिनचर्या नहीं है, तो कृति के नक्शेकदम पर चलें और एक अच्छे सीटीएम में शामिल हों।

2. सनस्क्रीन को ना भूलें (Sunscreen Is A Must)

एक और ब्यूटी टिप जो कृति सनोन कभी नहीं भूलती वो है सनस्क्रीन का उपयोग। सूर्य की हानिकारक UV किरणें त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। कृति धूप से सुरक्षा के महत्व को समझती हैं और हमेशा धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हैं। जब भी आप बाहर जाएं तो उनकी बात सुनें और SPF के लिए तैयार रहें।

3. हर कीमत पर मॉइस्चराइज़ करें (Moisturize At All Costs)

एयर कंडीशनर, साबुन और कई अन्य कारक आपकी त्वचा की नमी को लूटने के अपराधी हैं। कृति अपनी त्वचा को पोषण देने के लिए विशेष रूप से अपने चेहरे और हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाती हैं।

4. स्वस्थ बालों के लिए जरूरी है नियमित हेयर स्पा (Regular Hair Spa Is Needed For Healthy Hair)

प्रदूषण बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और कृति नियमित रूप से हेयर स्पा में शामिल होकर अपने बालों की देखभाल करती हैं। वह अपने बालों और स्कैल्प को पोषण देने और उन्हें फिर से भरने के लिए अक्सर तेल से मालिश करती हैं। कृति और उनके खूबसूरत बालों ने आपको आज ही अपने बालों में तेल लगाना शुरू करने का एक और अच्छा कारण दिया है।

5. अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें (Keep Your Body Hydrated)

हाइड्रेशन कृति सेनन की चमकती त्वचा की कुंजी है। कृति पूरे दिन हाइड्रेटेड रहती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वह ढेर सारा पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहना उनके शरीर को डिटॉक्स भी करता है। कृति वेजिटेबल जूस पीने की बहुत बड़ी फैन हैं। क्या आप उसके पसंदीदा मिश्रण के बारे में जानना चाहते हैं? इसमें पालक, खीरा, लौकी, आंवला, चूना, पुदीना और हरा सेब शामिल हैं।

6. घर में बने फेस पैक (Home-Made Face Packs)

कृति सनोन के ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक में आपके किचन कैबिनेट पर छापा मारना शामिल है। जी हां, कृति ने DIY फेस पैक बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया है। वह एक पेस्ट बनाने के लिए बेसन, हल्दी, बादाम और मलाई का उपयोग करती है जिसका उपयोग वह अपनी त्वचा को पोषण देने के लिए करती है। इन सामग्रियों को उनके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों के लिए भी जाना जाता है।

7. बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटा दें (Remove Makeup Before You Go To Bed)

कृति सोने से पहले अपने मेकअप को हटाने के महत्व पर जोर देती हैं। वह अपना मेकअप हटाने और हर रात अपना चेहरा ठीक से धोने का एक बिंदु बनाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

