लहसुन (Garlic/Lahsun) व्यंजनों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है। यह अक्सर सलाद ड्रेसिंग, सॉस, मीट, सूप, सब्जियां, स्टॉज, विनैग्रेट्स और मैरिनेड सहित कई भोजन का स्वाद लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने के अलावा एक उपाय के रूप में और चिकित्सा में भी किया जाता है। आज हम इस लेख के माध्यम से लहसुन के पानी के फायदों के बारे में जानेंगे। संभवतः अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने आहार में लहसुन को शामिल करने का यह एक शानदार तरीका है।

लहसुन का पानी पीने के 3 फायदे - Lahsun Ka Pani Peene Ke Fayde In Hindi

लहसुन का पीने के फायदे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य रखते हैं, टीबी के रोगियों की मदद करते हैं, खांसी, अस्थमा और सामान्य सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, आंखों के स्वास्थ्य को कम करने में मदद करते हैं, मूत्र पथ के संक्रमण और गुर्दे के संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं, आपकी वृद्धि में मदद करते हैं। बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, वजन घटाने में मदद करता है, रक्त के थक्कों से लड़ने में मदद करता है और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। आइये इसके कुछ फायदों को जाने।

1. हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Beneficial for heart health)

लहसुन अपने हृदय-स्वस्थ को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। एलिसिन में समृद्ध लहसुन, एक ऑर्गोसल्फर यौगिक (organosulfur compound) जो हृदय रोग वाले लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस (atherosclerosis) के विकास को रोकता है। लहसुन का पानी बेहतर रक्त परिसंचरण को भी बढ़ावा देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करता है और आर्टरीज को अवरुद्ध करने से प्लाक को रोकता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है।

2. इम्युनिटी को बढ़ावा दे (Boost immunity)

लहसुन का एलिसिन अपने एंटीफंगल, जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ रेडिकल्स से लड़ने में मदद कर सकता है। यह ना केवल आपके शरीर को बैक्टीरिया और अन्य घातक रोगजनकों से बचाते हैं, बल्कि आपकी इम्युनिटी को भी मजबूत रखते हैं। इसके लिए आप सुबह खाली पेट लहसुन का पानी पी सकते हैं।

3. वजन घटाने में मददगार (Helpful in weight loss)

यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो लहसुन का पानी आपकी मदद कर सकता है। लहसुन का पानी फैट लॉस को बढ़ावा देने, आपके मेटाबोलिज्म को गति देने और आपकी भूख को दबाने में मदद कर सकता है।

लहसुन का पानी बनाने का तरीका : How To Make Garlic Water In Hindi

लहसुन की कुछ कलियों को कद्दूकस करके एक गिलास पानी में मिलाकर रात को रख दें। इस पानी का सेवन अगली सुबह उठ कर करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

